2-0 sull’Olympia Thyrus. Cannara vince e resta a 4 lunghezze dalla vetta

Cannara 2 Olympia Thyrus 0

CANNARA (4-3-3): Stefanelli 6, Bastianini 6, Subbicini 6 (32’st Luparini sv), Ricci 6.5, Schvindt 6 (36’st Bollettasv), Montero 6, En. Bertaina 6.5, Maselli 6 (21’st Roselli 6), Vitaloni 6.5 (14’st Della Vedova 6), El. Bertaina 7, Ferrario 6 (1’st Coccia 6). A disp. (Liotti, Baglioni, Facchini, Camilletti). All.: Ortolani

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): C. Federici 7.5, Kola 5, Giubilei 6.5, De Santis 6, Dita 5.5 (46’st M. Sugoni sv), Jobarteh 6.5, Grassi 6, N. Sugoni 5.5 (7’st Bernardini (36’st A. Federici sv)), Kuqi 5.5 (39’st Milliacca sv), Siragusa 5.5, Gesuele 5.5. A disp.: (Quaranta, Sbarzella, A. Sugoni, Cruciani, Angeli). All.: Sugoni M.

Arbitro: Fanelli di Perugia

Reti: 43’st El. Bertaina (C), 49’st rig. Luparini (C)

Note: Ammoniti Subbicini (C), Kuqi (O), Angeli (O), C. Federici (O), Siragusa (O), Bolletta (C), Roselli (C). Espulso Kola (O). Al 20’pt Cristian Federici para il rigore a Elian Bertaina.

Il Cannara rilancia la corsa al primato e resta a 4 lunghezze dalla vetta. Lo fa superando 2-0 l’Olympia Thyrus in un autentico scontro diretto che si sblocca al minuto 20 quando l’arbitro Fanelli vede un tocco con la mano di Kola sulla linea. Rosso per l’esterno ternano e rigore che Federici però para per la delusione di Elian Bertaina che si riscatta firmando l’1-0. Raddoppio in pieno recupero dal dischetto con Luparini che stavolta non sbaglia.