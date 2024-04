3-0 al cagliari. Dominio Genoa, è festa salvezza

L’appuntamento è per le 21 di stasera su Canale 5: Bayern Monaco-Real Madrid è la prima semifinale d’andata della Champions League, domani sera toccherà a Borussia-Psg.

All’Allianz Arena di Monaco la sfida tra Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti è di quelle epiche. Per il tecnico italiano delle merengues è anche un derby con il passato: "E’ sempre emozionante per me ritrovare il Bayern, ho ricordi belli come la vittoria della Bundesliga e brutti come l’esonero, ma nel complesso è stata una bellissima esperienza, a Monaco si vive bene" ha detto ieri Ancelotti. Tra i precedenti anche la semifinale del 2014, che il Real di Ancelotti vinse in Germania 4-0, guadagnandosi la finalissima di Lisbona poi vinta sull’Atletico per la storica “Decima”. "Ma questo è il passato, stavolta è un’altra storia e dobbiamo pensare bene a cosa ci aspetta", dice Ancelotti, che il rivale Tuchel ha definito "una leggenda". Di fronte ci sono le due squadre che hanno raggiunto più volte le semifinali di Champions (21 il Bayern e 33 il Real), l’ultimo doppio confronto risale al 2018 e come l’anno prima a spuntarla furono i blancos, è dal 2012 che i bavaresi non riescono ad avere la meglio.

Intanto il vicesegretario dell’Uefa Giorgio Marchetti lascia intendere che ci sia una chance per rivedere una finale di Champions a Milano nel 2026 o 2027: "Ci sono buone possibilità, del resto San Siro pur non essendo il più moderno degli stadi è una icona del calcio internazionale".