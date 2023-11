9. LA SORPRESA

Al di là del risultato quello che è balzato all’occhio è in primis una cosa: l’Ancona è tornata a giocare divertendosi, esattamente come non accadeva da tanto tempo.

Sarà merito dei nuovi dettami tattici proposti da Colavitto, di una "cazzimma" ritrovata (tanto per usare un’espressione cara al tecnico di Pozzuoli), ma la squadra sembra finalmente cominciare a girare. Tanti sono stati i giocatori ad aver beneficiato del cambio di guida tecnica: a cominciare da Alessandro Martina, senza ombra di dubbio il migliore in campo contro il Perugia, che sembra tornato lo straripante terzino ammirato nella prima parte della scorsa stagione, fino a Energe e Gavioli, lasciati inspiegabilmente ai margini da Donadel, ma ritenuti indispensabile nello scacchiere di Colavitto: senza dimenticare Coli Saco, che al di là del gol ha sfoderato una prestazione degna di nota.

Chi ancora non sembra aver beneficiato dell’ avvicendamento in panchina è Julian Kristoffersen, che appare ancora spaesato e mai veramente nel vivo del gioco, facendo rimpiangere l’assenza di Spagnoli

Chi invece fa bella figura a prescindere, è la Curva Nord: vince sempre.

Gianmarco Minossi