Il notiziario. Jevsenak è tornato in gruppo

Pisa, 25 ottobre 2024 – Il Pisa Sporting Club si prepara alla sfida di domenica contro il Frosinone con una buona notizia. Il centrocampista sloveno Jevsenak, fermato nei giorni scorsi per una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare la trasferta di Bolzano, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Sarà un giocatore in più nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Situazione diversa per il Frosinone, che dovrà fare i conti con ben sette assenti. Diametralmente opposta quindi la marcia di avvicinamento delle due squadre. I nerazzurri per il momento hanno fuori gioco solo i lungodegenti Leris ed Esteves e possono contare sul pieno recupero di Tramoni che, dopo uno scampolo di partita contro il Sud Tirol, per domenica si candida prepotentemente per una maglia da titolare.

Gli allenamenti sono andati avanti tra il Centro Coni di Tirrenia e il centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, ma non all’Arena, attualmente protagonista della sistemazione del manto erboso. I ciociari invece, dal loro ritiro di Castel di Sangro, con il nuovo allenatore, l’ex nerazzurro Leandro Greco, dovranno fare a meno di tanti giocatori per il match di domenica. Cittadini, Pecorino, Tsadjout, Distefano, Kalaj, Cichella e Partipilo daranno forfait. L’ultimo in ordine di tempo a fermarsi è stato proprio Partipilo, che si è fatto male alla caviglia nel corso della sfida persa con la Reggiana e dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo.

Per quanto riguarda la biglietteria, doppio fronte aperto per i nerazzurri. Da un lato i quasi 500 tifosi circa che hanno già acquistato un biglietto per la ciociaria con diversi pullman già riempiti tra Centro di Coordinamento, Club autonomo e Gradinata 1909, tutti riempiti per l’occasione. Dall’altro invece l’apertura della prevendita per la gara casalinga di mercoledì 30 ottobre contro il Catanzaro.

Qualche disagio per i tifosi nerazzurri dato che, su indicazione delle autorità competenti, non sarà disponibile la prevendita online in nessun settore dello stadio e chi vorrà sarà obbligato a recarsi al Pisa Store in Via Oberdan, al Solo Pisa o al Tifo Pisa. Inoltre i residenti nella provincia di Catanzaro potranno acquistare biglietti soltanto nel settore Curva Sud esclusivamente se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società giallorossa.

Michele Bufalino