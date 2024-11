Fine settimana in chiaroscuro per le giovanili del Pisa

Pisa, 18 novembre 2024 - L'ultimo fine settimana ha regalato emozioni contrastanti per le squadre giovanili del Pisa Sporting Club, impegnate nei rispettivi campionati. Tra risultati altalenanti e prestazioni da incorniciare, il bilancio complessivo offre diversi spunti di riflessione, sia in ambito maschile che femminile.

Settore maschile. Prove difficili contro avversari ostici. Partite impegnative per le formazioni maschili, che hanno affrontato avversari di alto livello senza però riuscire a portare a casa punti. L’Under 17 ha lottato fino all’ultimo ma si è dovuta arrendere al Parma, che ha espugnato il campo di casa con un 1-2. Nonostante il risultato, i nerazzurri hanno mostrato grinta e buone trame di gioco, lasciando intravedere margini di crescita. Under 14 e Under 13: Entrambe impegnate in trasferta contro l’Empoli, non sono riuscite a imporsi. Gli Under 14 hanno subito un netto 4-1, mentre gli Under 13, in una gara più equilibrata, hanno ceduto di misura per 1-0.

Settore femminile. Vittorie e spettacolo. Le formazioni femminili hanno invece offerto prestazioni brillanti, con risultati che testimoniano il loro impegno e la qualità del lavoro svolto sul campo. Juniores: Successo importante per le Juniores, che hanno battuto la Rinascita Doccia in trasferta con un combattuto 1-2. Una vittoria che rafforza il morale del gruppo e dà continuità al buon percorso intrapreso. Under 17: Risultato straordinario per le ragazze dell’Under 17, che hanno travolto il Pontedera con un impressionante 0-18. Un dominio assoluto che dimostra la superiorità della squadra in questa fase della stagione. Under 15 e Under 12: Entrambe le formazioni hanno pareggiato i rispettivi incontri. Le Under 15 hanno chiuso sull’1-1 contro il Livorno, in una sfida molto equilibrata, mentre le Under 12 hanno ottenuto lo stesso risultato nel derby interno con il Pisa Ovest. Pulcini: Gol e spettacolo nella partita dei Pulcini, che hanno vinto di misura per 7-8 contro la Freccia Azzurra, mostrando grande entusiasmo e spirito di squadra.

Spunti per il futuro. Se il settore maschile ha affrontato qualche difficoltà, il settore femminile ha confermato la sua crescita costante, grazie anche ai successi che stanno dando fiducia alle giovani atlete. La strada è ancora lunga, ma i segnali positivi, soprattutto dal punto di vista dell'impegno e della voglia di migliorarsi, non mancano.