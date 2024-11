Gli osservati speciali: il poker pisano. Nazionale o under, è caccia ai talenti

di Michele Bufalino

PISA

Osservati speciali diversi giocatori di proprietà del Pisa molto vicini all’esordio in azzurro, che sia la nazionale di Spalletti oppure una delle selezioni under, con tanto di paradosso annesso. In rampa di lancio ci sono soprattutto Matteo Tramoni e Samuele Angori. Quest’ultimo, 13 presenze in campionato, un assist, un gol e oltre 500 minuti all’attivo, è stato nominato anche in un paio di occasioni nella squadra della settimana, eppure al momento è ‘chiuso’ in under 21. Nonostante sia osservato da diversi mesi dallo staff degli azzurrini, il commissario tecnico Carmine Nunziata preferisce per il momento affidarsi al gruppo ‘storico’ che è arrivato alla finale dei Mondiali under 20 nel 2023.

Così, ad esempio, il difensore della Carrarese Gabriele Guarino, solo una presenza all’attivo, è costantemente nel gruppo ristretto degli azzurrini. Stessa situazione di Riccardo Turicchia, terzino sinistro e solo una presenza nel Catanzaro. Senza nulla togliere ai componenti attuali della giovane nazionale, anche Angori meriterebbe la chiamata e a dirlo sono i numeri e i risultati. Il giocatore però, in una delle prossime tornate, potrebbe essere concretamente convocato da Nunziata. Nel frattempo pare sempre più vicina la convocazione per Matteo Tramoni nella nazionale maggiore. Per la terza volta infatti gli osservatori sono venuti a visionarlo, stavolta nel corso della vittoria per 3-0 contro la Sampdoria all’Arena Garibaldi. Per l’occasione stavolta allo stadio era presente direttamente Marco Domenichini, il vice di Spalletti.

A pochi giorni dalla sfida con Belgio e Francia, è sicuramente un segnale la presenza del vice allenatore della nazionale maggiore, pronto a dare ulteriore lustro al giovane corso, che da qualche mese ha ottenuto la cittadinanza italiana. Si vocifera nell’ambiente che nella Primavera 2025 potrebbe arrivare la prima chiamata, accompagnata dalla presenza in uno stage allargato.

Non è però finita qui, ci sono anche altri due giocatori nerazzurri molto vicini alla prima chiamata. Entrambi italiani ed entrambi in prestito. Il primo è Mattia Sala, 14 presenze e un assist nel Pontedera con 1000 minuti all’attivo. Il ragazzo è tenuto in altissima considerazione da Bernardo Corradi, selezionatore della nazionale under 20 e potrebbe arrivare molto presto anche per lui la chiamata. L’ultimo calciatore visionato molto spesso dagli osservatori dell’under 20 è il difensore centrale Francesco Coppola.

Come Sala coinvolto nel ritiro di Bormio da Inzaghi, la società lo ha inviato alla Vis Pesaro in Serie C dove al momento occupa il settimo posto e gioca in pianta stabile con grande autorevolezza nonostante i suoi 19 anni, con ben 11 presenze all’attivo e un gol. Di lui si parla un gran bene e diverse società di Serie A e B, tra cui anche la Fiorentina, hanno richiesto informazioni sul cartellino, ma il Pisa non solo non se ne vuole privare, ma ha grandi progetti per il suo futuro.