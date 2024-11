Giovanili Pisa, attesa per il derby femminile con il Livorno

Pisa, 15 novembre 2024 - Le squadre giovanili del Pisa Sporting Club si preparano a un fine settimana intenso e ricco di emozioni, con partite distribuite tra diversi campionati e categorie, sia maschili che femminili. Se la Primavera osserva una pausa dovuta alla sosta internazionale, l’attenzione si concentra sulle altre formazioni impegnate in gare cruciali, alcune dal sapore speciale come l’attesissimo derby femminile contro il Livorno.

Giovanili maschili Il focus principale sarà sugli Under 17, reduci da un’importante vittoria esterna contro il Bologna. La squadra cercherà di proseguire la propria striscia positiva ospitando il Parma domenica alle 14.30 presso lo stadio “Redini” di Cascina.

Sfide delicate anche per le categorie Under 14 e Under 13, entrambe impegnate in trasferta contro l’Empoli. Gli Under 14 scenderanno in campo domenica alle 15.00, mentre gli Under 13 saranno protagonisti sabato alle 16.30 presso il Centro Sportivo “Monteboro”.

I più piccoli saranno distribuiti su vari campi, con gli Esordienti 2° anno che affronteranno il Monteserra sabato alle 15.00 a Coltano. Gli Esordienti 1° anno, invece, saranno impegnati in due gare casalinghe domenica: una alle 9.30 contro il Ponsacco e l’altra alle 11.00 contro lo Zambra, entrambe al Centro Sportivo “Zara”. Tra le altre categorie, spiccano i doppi impegni per i Pulcini 2° anno, in trasferta contro le Colline Pisane sabato alle 16.15 e successivamente con il Fratres Perignano alle 18.00. Anche i Pulcini 1° anno saranno impegnati sabato alle 16.00 sul campo dei Colli Marittimi.

Chiudono il programma maschile i più piccoli del settore, i Primi Calci, che giocheranno partite sia sabato che domenica, con incroci interessanti come Pisa-San Prospero e Pisa-Zambra al Centro Sportivo “Zara”.

Giovanili femminili Il settore femminile nerazzurro sarà protagonista di un weekend davvero entusiasmante, dove spicca il derby Under 15 tra Pisa e Livorno, in programma sabato alle 16.00 al Campo “Scirea” di Arena Metato. Una partita dal forte valore simbolico e sportivo, che rappresenta un’occasione per le giovani atlete di misurarsi in una sfida dall’alto tasso emotivo. Le Juniores femminili, invece, saranno impegnate sabato alle 17.15 in trasferta contro la Rinascita Doccia, mentre le Under 17 affronteranno il Pontedera domenica alle 16.30 sul campo “Nuovo Marconcini”.

Per le Under 12, sabato alle 15.00 sarà il momento di un interessante derby interno contro il Pisa Ovest, sempre al Campo “Scirea”. I Pulcini femminili, infine, giocheranno domenica alle 11.30 contro la Freccia Azzurra sul campo “Abetone” di Pisa.