Duathlon sul litorale. Corsa e bici in riva al mare: "Tanti iscritti fuori regione. Speriamo in evento fisso»

Domani il litorale pisano ospiterà la prima edizione del "Duathlon Classico no draft", una competizione che unisce corsa e bici su un percorso immerso nella ciclovia e nella pineta, con partenza fissata alle 10.30 in via Bigattiera. L’evento, organizzato dal Pisa Road Runners Club, si svolgerà in un contesto naturale e a impatto quasi zero, grazie a una serie di misure per ridurre i disagi a residenti e frequentatori della zona, con l’auspicio di poter, in futuro, portare la manifestazione sul lungomare. L’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: "Siamo felici di presentare questa prima edizione dell’evento. Le associazioni sportive si sono prese l’impegno di realizzare questo evento e, come sempre, siamo al loro fianco. Speriamo di poterci ritrovare ancora qui in futuro a commentare un evento che potrebbe crescere e diventare un altro marchio sportivo della città. Siamo contenti che il 60% degli iscritti provenga da fuori regione". Questo dato sottolinea l’attrattiva dell’evento, che non solo valorizza il territorio pisano, ma contribuisce anche a promuovere il turismo sportivo. Andrea Maggini, presidente del Pisa Road Runners Club e General Manager dell’evento, nonché consigliere comunale, ha voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione nel panorama sportivo del Duathlon: "Dopo il campionato italiano nella provincia di Bergamo, questo è il secondo evento sportivo di Duathlon classico. Cerchiamo di recuperare quel patrimonio storico del nostro sport. I numeri sono andati ben oltre le nostre aspettative. Gli eventi vanno prima progettati, pensati e bisogna avere una visione. Quando presi in mano la Maratona nel 2002 c’erano solo 300 partecipanti, poi nel 2018 i numeri sono aumentati esponenzialmente". Diversi gli atleti d’élite che, pur senza inviti ufficiali, hanno scelto di gareggiare spontaneamente, contribuendo a dare risalto alla manifestazione, che punta in futuro ad arrivare al migliaio di iscritti. L’evento mira a crescere e consolidarsi negli anni a venire, con l’obiettivo di avere un impatto economico significativo e di rispondere alle esigenze turistiche del territorio. "Vogliamo puntare molto sulla mobilità lenta e ciclabile", ha concluso Maggini, sottolineando l’importanza di un progetto che coniuga sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Il programma della giornata prevede l’apertura della segreteria alle 8 allo stabilimento balneare Bagno Lido, seguita dalla partenza della gara femminile alle 10.30 e di quella maschile poco dopo. Nel pomeriggio, alle 14, si terranno le premiazioni, con convenzioni per i partecipanti presso ristoranti locali e parcheggi gratuiti lungo via Litoranea.

Michele Bufalino