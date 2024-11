L’incredibile viaggio per vedere la squadra di Inzaghi. Cheung, dall’Australia all’Arena

Il Pisa non sta conquistando tutti solo sul campo, ma anche fuori. Tanti i meriti di Filippo Inzaghi, bravo sia a far rendere al meglio la squadra nerazzurra, che sta battendo record su record in campionato, ma prima di tutto a rianimare la passione, immensa, del pubblico. Una passione che ha fatto notizia, giungendo oltre oceano, fino all’Australia. Sì, perché l’amore per il Pisa per i tifosi è talmente tanto da tramutarsi in un valore da esportare. Così ha fatto Giovanni Collosi, ragazzo pisano di ventisei anni, che negli ultimi anni ha vissuto a Melbourne, in Australia. La distanza non ha fermato la sua passione per la squadra della sua città, al punto che nel 2022, quando la squadra allora di D’Angelo raggiunse la finale playoff, fece il giro del mondo solamente per vedere la partita: "Quando l’arbitro fischiò la fine della partita con il Benevento ho prenotato il volo per Milano, per tornare", ci ha raccontato Giovanni. D’altronde, l’appuntamento era con la storia (seppur il finale non fu lieto). Tornato in Australia, anche agli amici ha parlato dell’appassionato tifo del Pisa.

Tra questi, anche ad Aidan Cheung: "Ho incontrato Giovanni guardando una partita del Melbourne Victory, e spesso mi ha parlato di questa atmosfera, al punto che ho voluto in prima persona venire dall’Australia allo stadio". Sì, perché Cheung ha deciso in questo 2024 di girare vari stadi in tutto il mondo, e quello nerazzurro è stato una tappa obbligatoria. Così, tra gli 8745 presenti alla Cetilar Arena per la sfida contro la Sampdoria, anche lui – insieme a Giovanni – era presente: "Sono arrivato due ore prima in Curva, e vedere la Torre dallo stadio è stato decisamente emozionante". Intercettato da gianlucadimarzio.com, Cheung ha aggiunto su ciò che ha vissuto: "Per l’intera durata della partita sono stato sommerso dall’affetto dei tifosi per la loro squadra, che non hanno mai smesso di cantare, sventolare bandiere e fumogeni. Uno spettacolo pirotecnico impressionante". E qua torniamo all’inizio: se il Pisa sta conquistando tutti da un punto di vista calcistico, il suo tifo lo sta facendo a livello emozionale. Un movimento in continua crescita, giunto fino in Australia.

Lorenzo Vero