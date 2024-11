Al via la prevendita per Carrarese-Pisa

Pisa, 18 novembre 2024 - Carrarese Calcio 1908 rende note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per la gara Carrarese vs Pisa, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025, in programma sabato 23 novembre 2024 presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara, alle ore 15:00.

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di settore ospiti con le seguenti modalità:

On – line sul sito internet Ticketone oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone.

Di seguito i prezzi per la prevendita: intero € 15,00 più diritto di prevendita; La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 17:00 di lunedì 18 novembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 22 novembre. Per la prevendita del Settore Ospiti è stata disposta dal GOS la seguente prescrizione: “vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa solo per il settore ospiti, a loro esclusivamente dedicato, nel limite della capienza del settore (620).”