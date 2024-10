Napoli-Lecce, probabili formazioni e dove vederla. Neres al debutto da titolare

Napoli, 25 ottobre 2024 - Da una parte Napoli-Lecce, dall'altra Inter-Juventus: qualora i pronostici fossero rispettati, gli azzurri rischiano di trovare il primo vero allungo del proprio campionato, guadagnando terreno su almeno una delle rivali attualmente più accreditate. Nel mezzo però c'è un Lecce reduce dalla clamorosa scoppola interna rimediata contro la Fiorentina e quindi desideroso, almeno nelle intenzioni, di riscattarsi nella gara in programma sabato 26 ottobre alle 15 al Maradona.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Pierret, Coulibaly; Morente, Krstovic, Banda. Allenatore: Gotti

Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming

Napoli-Lecce (fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da Dazn, la cui app è visibile anche sui dispositivi PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S), TimVision Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per i clienti abbonati sia a Dazn sia a Sky l'alternativa è arrivare Dazn 1 e vedere la partita sul canale 214 di Sky.

Qui Napoli

Antonio Conte ritrova Alex Meret, pronto a tornare tra i pali dopo l'ottima 'supplenza' di Elia Caprile, ma non ancora Stanislav Lobotka: nell'elenco degli acciaccati, ma disponibili, ci finisce pure Matteo Politano, uscito malconcio dalla complicata partita del Castellani. Non a caso, a destra è balzato in pole position Cyril Ngonge, che forse avrebbe giocato lo stesso nell'ottica del turnover parziale varato anche in previsione del turno infrasettimanale contro il Milan: basti pensare che anche a sinistra c'è aria di novità, con David Neres accreditato del debutto da titolare a spese di Khvicha Kvaratskhelia, a supporto di un Romelu Lukaku a caccia di riscatto dopo la prova anonima di Empoli. In mezzo al campo sono confermati André-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, così come in difesa viaggiano verso la titolarità capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera.

Qui Lecce

Quasi a sorpresa, Luca Gotti ha salvato la sua panchina nonostante lo 0-6 incassato contro la Fiorentina, che ha lasciato strascichi anche con la squalifica di Antonino Gallo, che in quanto a indisponibilità si aggiunge agli infortunati Medon Berisha, Kevin Bonifazi, Rares Burnete, Frédéric Guilbert, Luis Hasa e Filip Marchwinski. Il 4-3-3 giallorosso sarà aperto da Wladimiro Falcone: il terzino destro sarà uno tra Andy Pelmard (in pole position) e Gaby Jean, con Kialonda Gaspar, Federico Baschirotto e Patrick Dorgu a completare la linea difensiva. In mediana ci saranno Ylber Ramadani, Balthazar Pierret e Lassana Coulibaly, mentre in attacco tornano i dubbi. Sono certi di una maglia a sinistra il rientrante Lameck Banda e Nikola Krstovic al centro, mentre a destra Tete Morente è in vantaggio nel ballottaggio con Ante Rebic.

