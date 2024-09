A PALERMO. Totò Schillaci, in migliaia per l’addio. Cori e lacrime

Migliaia di persone. Una commozione fortissima dentro e fuori la Cattedrale di Palermo. I funerali di Totò Schillaci, ieri, hanno dimostrato una volta di più quanto fosse amato da tutti il bomber che ha fatto sognare un’intera nazione a Italia ’90.

L’arcivescovo Corrado Lorefice, che ha celebrato le esequie, ha sottolineato l’unicità di questo campione che se n’è andato troppo presto, a 59 anni. Eccezionale per la sua genuina normalità, per un’umiltà che gli ha consentito di realizzare un sogno partendo da una realtà non facile e facendo leva unicamente sul valore del sacrificio. Cori da stadio, lacrime. C’erano gli ex compagni, anche di nazionale, Gigi De Agostini e Beppe Bergomi, Gabriele Gravina e Antonio Matarrese, presidente ed ex presidente della Figc. "Il Padre ti ha convocato per la partita del cuore, ti ha fatto entrare nella squadra più bella del mondo, che si chiama Paradiso", ha detto nell’omelia monsignor Filippo Sarullo, parroco della cattedrale.