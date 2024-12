A sansepolcro è 2-2. L’Olympia Thyrus, pari in rimonta nella ripresa

VA Sansepolcro

2

Olympia Thyrus

2

VA Sansepolcro (4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Petricci, Tersini (27’ st Adreani), Merciari (42’ st Innocentini); Gennaioli (13’ st Barculli), Gorini, Bruschi; Quadroni (13’ st Brizzi), Bartoccini, Valori (37’ st Mariotti). A disp: Vassallo, Corsini, Carbonaro, Vlad. All. Armillei

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola, Giubilei, De Santis, Dita (12’ st Angeli, 33’ st Federici A.); Grassi, Kuqi (23’ st Sugoni M.); Miliacca (2’ st Sugoni A.), Poggi (39’ st Bernardini), Siragusa; Gesuele. A disp: Federici C., Mencarelli, Filipponi, Sugoni N. All. Sugoni Marco

Marcatori: 2’ pt Valori rig. (S), 26’ pt Bartoccini (S), 37’ pt Gesuele (OT), 29’ st Sugoni M.

Arbitro: Nykolyn di Gubbio. Assistenti: Roccaforte di Perugia e Nardoni di Gubbio

Note: ammonito Gesuele al 46’ st.

Un pari che mantiene sì in vetta il Sansepolcro ma lascia tanto amaro in bocca ai biturgensi raggiunti sul 2-2 dall’Olympia Thyrus. Sembra una gara in discesa per il Sansepolcro che dopo due minuti è già in vantaggio quando Valori è freddo dal dischetto nel battere Quaranta. I bianconeri di casa trovano anche il bis con Bartoccini. La Thyrus reagisce e accorcia le distanze al 37’ con Gesuele. Al 74’ Mattia Sugoni così trova la rete del pareggio che lascia ammutolito il Buitoni.