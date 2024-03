A segno Agostini e Gesuele (2-0). Vittoria di platino per l’Olympia Thyrus. Pierantonio sconfitto in trasferta

OLYMPIA THYRUS

2

PIERANTONIO

0

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Siragusa, Filipponi, Bernardini, Giubilei, Sugoni A., Angeli, Vaccaro, Rako, Sugoni Marco

PIERANTONIO: Zandrini, Bei, Francioni, Gaggioli, Allegrucci, Scarlino, Salis M., Polidori, Morlandi, Piergentili, Cesarini. A disp.: Costantini, Capati, Sannipoli, Piras, Hodaj, Muca, Pettinelli, Aronni, Salis Y. All.: Bruni

Arbitro: Vendramin di Terni (Nika di Terni-Amici di Foligno)

MARCATORI: 10’ pt Agostini, 34’ st Gesuele.

NOTE: spettatori 100 circa.

Vittoria di platino per l’Olympia Thyrus che batte 2-0 il Pierantonio agganciando Narnese e Città di Castello al quintultimo posto, tornando in corsa alla grande per la salvezza diretta, traguardo che, solo qualche settimana fa, sembrava una chimera.

La gara si sblocca subito al 10’ quando Agostini non perdona e batte Zandrini. Il Pierantonio prova a replicare con Morlandi e Salis ma Quaranta fa buona guardia. Ci pensa così Gesuele a raddoppiare chiudendo i conti, firmando il definitivo 2-0 che fa sognare i ternani. Per il Pierantonio, classifica alla mano, un ko indolore.