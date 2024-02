A Trento. Mussa torna e vince. Pergo, playout a -1

Vittoria pesante della Pergolettese aTrento. La squadra del nuovo tecnico Giovanni Mussa, subentrato in settimana ad Abbate, ha disputato una gara eccellente mettendo in campo tanta determinazione e voglia di vincere, ingredienti che hanno permesso di espugnare lo stadio Briamasco. 3-5-2 gialloblù efficace in tutte le zone del campo: in enorme difficoltà la squadra locale. Da evidenziare le ottime prestazioni di Mazzarani e Guiu Villanova. Al momento Arini e compagni sono ancora in zona playout: salvezza diretta a un punto. La Pergo tornerà in campo sabato per affrontare allo stadio Voltini la Pro Vercelli, un match dove saranno obbligatori i tre punti. La cronaca della partita: al 26’ insidiosa la squadra di casa con un tiro di Ferri, la palla esce di pochissimo. Al 36’ cremaschi in vantaggio con uno splendido colpo di testa di Guiu Villanova che batte inesorabilmente Pozzer. Al 2’ della ripresa arriva il meritato raddoppio dei ragazzi di mister Mussa, con Bariti che da distanza ravvicinata insacca il pallone del due a zero. Al 16’ arriva la terza rete gialloblù con un penalty trasformato dall’ex Livorno Mazzarani. Al 35’ il Trento accorcia le distanze su calcio di rigore con Anastasia. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale che sancisce la meritata vittoria della Pergolettese che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive.Raffaele Sisti