Caso Acerbi, il giudice sportivo chiede approfondimenti alla procura Figc

Roma, 19 marzo – Il giudice sportivo della serie A ha chiesto alla Procura della Figc un approfondimento di quanto accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus domenica sera in Inter-Napoli. “Il giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara - si legge nella nota - ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore del Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore dell'Inter Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli”. Il procuratore federale sarà quindi chiamato a ricostruire l’accaduto, sentendo i giocatori interessati ed eventualmente testimoni dello scontro verbale avvenuto in campo. Acerbi ha negato di aver proferito frasi razziste e di essere stato frainteso. Juan Jesus ha però prontamente replicato dicendo che il giocatore dell’Inter ha poi cambiato versione, mentre in campo si era scusato dopo le offese. Un battibecco che proprio per questo, stando alla ricostruzione del giocatore del Napoli, si era chiuso lì, ma che invece prosegue ben oltre. Con il nerazzurro che rischierebbe anche dieci turni di stop, se colpevole.