Acf Foligno "Anche in D ci faremo valere"

A piccoli passi ma con le idee chiare l’Acf Foligno comincia a muoversi con le prime decisioni che vedranno il sodalizio neo promosso, impegnato per la prima volta nel campionato di serie D. Ad illustrare i progetti della società il presidente Paolo Zoppi, affiancato dal dirigente Ruggero Cesaretti e il direttore sportivo Filippo Petterini. La priorità è quella legata all’ingresso dell’organigramma societario di nuovi soggetti imprenditoriali (alcuni dei quali hanno già garantito il proprio impegno economico), l’attenzione alle strutture, nuove figure all’interno della segretaria con compiti specifici nel settore dei rapporti con la federazione, continuare ad operare nel sociale e allestire un organico di livello capace di garantire la permanenza in questa nuova avventura calcistica. "Compito non facile – ha spiegato il presidente Zoppi – ma altrettanto affascinante per continuare a percorrere quel percorso vincente i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ chiaro che per raggiungere alcuni obiettivi saranno necessari impegni economici di livello sul conto del quale personaggi che hanno manifestato interesse per entrare in società, e mantenendo sempre con i piedi per terra sono convinto che anche in serie D riusciremo a fare qualcosa di importante anche per la prossima stagione". Per quanto riguarda le strutture entro l’inizio di giugno saranno avviati i lavori per il rifacimento in sintetico del vecchio campo sportivo. "L’altro progetto a cui teniamo molto –ha continuato il presidente – è quello di proseguire il rapporto di collaborazione con il comune di Valtopina dove la squadra effettuerà gli allenamenti settimanali, terreno di gioco e struttura che vogliamo migliorare che vorremmo utilizzare almeno per sei anni. Interessi anche nel sociale che in questi giorni – ha concluso- ci vedono impegnati per donare al alcuni macchinari al reparto pediatria e oncologica dell’ospedale di Foligno". Per quanto riguarda l’aspetto tecnico il ds Petterni nel ricordare che "tutti i protagonisti della promozione vorrebbero rimanere, la priorità è individuare sei-otto giovani under e inserire nell’attuale collettivo almeno un giocatore di livello in ogni reparto". L’Acf anche quest’anno effettuerà la preparazione a Montefalco. Da quello che è stato detto Acf Foligno e Foligno Calcio proseguiranno ognuno per la propria strada.

Carlo Luccioni