Acf Foligno da brividi, ripresa da applausi. Sotto di due gol poi ribalta il Tavernelle

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori; Zichella (22’ st Tortoioli), Sedran, Moracci, Benedetti; Bruschi, Mattia (30’ st De Sanctis), Settimi (40’ st Kuqi); Khribech (28’ st Di Cato), D’Urso (22’ st Rocchi), Calderini. A disp.: Bonomo, Currieri, Nuti, Tempesta. All.: Manni.

TAVERNELLE 4-3-1-2: Cardinali; Orlandi (11’ st Fiorucci), Fahimi, Benda, Antolini; Andreoli (44’ st Ceccarelli), Arcioni (1’ st Vitali), Cerboni; Salvucci; Cacciamano (27’ st Ceccomori), Russo (31’ st Graziani). A disp.: Ercolanoni, Ferricelli, Mencarelli, Fiorucci, Felici. All.: Valentini.

Arbitro: Pannacci di Perugia.

Reti: 12’ pt. Russo, 41’ pt Salvucci. 4’, 8’ e 41’ st. Bruschi.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Zichella, Tortoioli, Russo, Orlandi, Vitali. Angoli: 13-1.

FOLIGNO – Per l’intero primo tempo il Foligno, sotto di due gol, vede le streghe. Poi nella ripresa sale in cattedra Christian Bruschi che realizza una tripletta e regala il successo che consente agli uomini di Manni di mantenere a tre lunghezze il margine di vantaggio nei confronti del Terni Fc. Quanto spavento, però, per la capolista apparsa troppo fragile in ogni settore del campo ha concesso troppo agli uomini di Valentini che con due autentiche prodezze di Russo e Salvucci sono rientrati nello spogliatoio con il doppio vantaggio. "Per firmare la rimonta ci è servito l’intervallo. Ci siamo confrontati – ha commentato Bruschi, l’eroe di giornata - e siamo rientrati sul terreno di gioco decisi a ribaltare il risultato. L’uno – due ci ha dato ancora più carica e alla fine siamo riusciti a vincere una partita nata male ma finita nel migliore dei modi".

"Sono soddisfatto della prestazione della squadra, in particolare per l’intera prima frazione di gioco squadra – è stata l’analisi di Carlo Valentini, allenatore del Tavernelle – poi subito il gol in avvio di ripresa sotto l’incalzare della capolista, complici anche un paio di ingenuità, nulla ha potuto sotto l’assedio di Calderini e soci". Già Calderini, protagonista dei due assist per Bruschi che ha castigato il giovane portiere Cardinali sostituto di De Marco, squalificato, protagonista nel primo tempo di tre miracolosi interventi. Una prova di forza e di grande reazione quella della Acf Foligno che dopo 12 minuti ha subito il vantaggio del aTavernelle: azione di calcio d’angolo, Russo ruba il tempo alla retroguardia folignate e di testa insacca alle spalle di Lori. Il momentaneo raddoppio al 41’ con Salvucci che su cross di Orlandi realizza il 2- 0. Di tutt’altra musica la ripresa on l’Acf Foligno, al 4’ minuto con Bruschi che trova l’angolino e da il via alla rimonta. La Acf ci crede e prende d’assedio il Tavernelle che all’8’ sempre con Bruschi su assist dalla sinistra di Calderini trova il pareggio. Rimonta che si completa al 41’ quando ancora Calderini offre un cioccolatino a Bruschi che realizza la sua personale tripletta.

Carlo Luccioni