Acf Foligno da urlo, girone d’andata senza ko. La capolista detta legge anche a Pierantonio

PIERANTONIO

0

ACF FOLIGNO

2

PIERANTONIO: Zandrini, Bei, Capati (14’ st Y. Salis), Gaggioli, Allegrucci, Scarlino, M. Salis, Polidori (24’ st Lanzi), Morlandi, Pettinelli, Cesarini. A disp.: Falconi, Francioni, Sannipoli, Hodaj, Muca, Piras, Passeri. All.: Bruni.

ACF FOLIGNO: Lori, Zichella, Benedetti, Nuti (33’ pt Brunetti), Mattia, Moracci, Settimi, Bruschi, D’Urso (40’ st Rocchi), Khribech (40’ st De Sanctis, dal 45’ st Tempesta), Calderini (13’ st Di Cato). A disp.: Bonomo, Tortoioli, Sedran, Currieri. All.: Manni.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (assistenti: Piccini di Città di Castello – Milasi di Perugia).

Marcatori: 7’ st D’Urso, 48’ st Di Cato. NOTE: spettatori 350 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

PIERANTONIO - L’Acf Foligno non si ferma più. La compagine di Manni espugna anche Pierantonio chiudendo il girone d’andata senza sconfitte con solo 6 reti subite e 7 punti di vantaggio sul Terni Fc secondo in classifica. Il primo pericolo vero lo crea il Pierantonio al 23’, con Salis che entra in area di rigore dalla sinistra e da posizione molto invitante spara incredibilmente fuori. Risposta dell’Acf Foligno che arriva al 28’, ma un tiro ravvicinato di Settimi trova la grande risposta di Zandrini. Tegola per la capolista con l’infortunio di Nuti al 34’: al suo posto dentro Brunetti con capitan Mattia che arretra sulla linea dei difensori. Nella ripresa ci prova subito D’Urso, assistito al limite da Calderini, ma la sfera sfila sul fondo. Al 52’ la gara si sblocca: sulla destra lavora un bel pallone Khribech, con palla messa dentro e sul primo palo D’Urso non perdona. Il Pierantonio lotta, ma l’Acf Foligno controlla senza particolari patemi eccezion fatta all’80’ quando Bruschi perde palla a centrocampo e il Pierantonio riparte: Morlandi prova la conclusione che però finisce fuori sotto l’attenta guardia di Lori. Nel finale i ragazzi di Manni la portano a casa chiudendola da grande squadra e al 93’ 48’ Settimi appoggia lungo verso il secondo palo dove c’è Di Cato, che mette alle spalle di Zandrini e chiude i conti. A fine gara Manni applaude i suoi ragazzi: "Altra grande prova dei miei ragazzi, possiamo solo fare i complimenti. Adesso godiaomci questa sosta di Natale con una posizione di classifica invidiabile". Amaro in bocca per Giacomo Bruni che sottolinea comunque l’ottima prestazione dei suoi: "Quando concedi qualcosa a una squadra forte come l’Acf Foligno ecco che vieni punito. Prendiamoci la buona prova e guardiamo con fiducia al girone di ritorno".