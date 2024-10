Acf Foligno fermato sul pari. San Donato si salva su rigore

San Donato Tavarnelle

1

Acf Foligno

1

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Falconi (13’ s.t. Cecchi), Gistri, Bruni, Ascoli (20’ s.t. Senesi) Vitali Borgarello, Manfredi, Sylla, Menga (15’s.t. Dema). A disposizione: Di Bonito, Maffei, Bonechi, Di Benedetto, Bianchini, Calonaci. All: Bonuccelli.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Settimi ( 24’s.t Panaioli) Brevi, Tomassini (30’s.t. D’Urso,) Khribech, (30’s.t. Di Cato), Calderini (38’s.t. Pupo Posada). A disposiz: Lori, Cesaretti, Maselli, Mattia, Mangianti. All: Manni.

Arbitro: Illiano di Napoli

Reti: 43’ p.t. Tomassini, 32’ s.t. Vitali Borgarello (rigore). Ammoniti: Vitali Borgarello, Carcani, Manfredi, Bruni, Santarelli, Sylla, Bonuccelli, Senesi, Ceccuzzi.

SAN DONATO TAVARNELLE – L’Acf Foligno protagonista di una prima frazione in grande spolvero (sul finire del tempo trova il vantaggio con Tomassini) ma nella seconda parte soffre la reazione del San Donato Tavarnelle che dopo aver colpito un legno, tre minuti più tardi con Vitalu Borgarello dal dischetto riesce a pareggiare. Pareggio, sostanzialmente giusto caratterizzato da un primo tempo quasi per intero dominato dalla squadra di Manni, che, come detto nei secondi 45 fatica a contenere le incursioni dei toscani i quali non avendo più niente da perdere dal dischetto trovano il pareggio. Risultato che premia il grosso impegno dei toscani ma, forse penalizza oltremisura l’Acf che a poco più di dieci minuti dal triplice fischio ha visto naufragare il sogno per conquistare nove punti in questa terza partita della settimana. "Premesso che il pareggio è giusto – ha commentato Manni – tre punti con il San Donato avrebbero cambiato il volto della classifica. Graduatoria che era e rimane di livello per quello che siamo riusciti a fare in questo primo scorcio di stagione. Certo nel secondo tempo abbiamo incontrato qualche difficoltà di troppo, perché al cospetto di queste squadre dobbiamo essere bravi a crescere per affrontare in futuro battaglie calcistiche alla pari dell’avversario di turno".

Acf che fin dall’avvio crea difficoltà all’undici toscano che resiste fino a quando Santarelli scodella in area la sfera in area, Tomassini è in agguato e regala il vantaggio. Cambia, nei secondi 45 minuti l’atteggiamento dei toscani alla ricerca del pareggio che dopo aver colpito la traversa al 32’ da una concitata azione in area l’arbitro vede un intervento falloso di Pupo Posada e concede il calcio di rigore: sul dischetto Vitali Borgarello firma il gol del pareggio.

Carlo Luccioni