Acf Foligno La favola continua: "Vogliamo stupire ancora"

FOLIGNO

L’ Acf Foligno è attesa al battesimo nel campionato di serie D. Un favola che si avvera per un quartiere cittadino, curioso e fiducioso per vedere all’opera la propria squadra sul palcoscenico di un campionato semi – professionistico convinta di avere le potenzialità per recitare una stagione, non da meteora ma, per un campionato il cui obiettivo prioritario è quello di disputare un campionato importante. Una scalata quella dell’Acf, una squadra pronta per continuare a regalare qualcosa di straordinario ai tifosi e alla società. "Quello che negli anni è riuscita a fare l’Acf, rappresenta davvero una bella favola. In pochi, forse nessuno, avrebbe immaginato, di affacciarsi a tempo di record sul palcoscenico della serie D. Obiettivo – commenta il direttore generale Marco Bianconi – che è stato possibile grazie alle qualità manageriali di coloro che mi affiancano all’interno dell’organigramma societario, capaci di fare calcio evitando spese folli per allestire un organico di spessore per la serie D. Campionato difficile ma entusiasmante con l’Acf impegnata al cospetto di nobili decadute che vantano un passato nella massima serie calcistica. Un motivo in più - aggiunge – per affacciarsi in questo nuovo palcoscenico con un pizzico di entusiasmo ma con l’umiltà, il carattere, il sacrificio, ingredienti che ci hanno sempre accompagnato, l’Acf riuscirà nell’impresa anche in questa occasione di mantenere la categoria senza eccessivo affanno". Al ‘battesimo’ assoluto in serie D, oltre all’Acf anche il tecnico Alessandro Manni che la categoria la vissuta, con successo da calciatore. "Sono fortunato di essere l’allenatore di una società sempre disponibile a metterci a disposizione – è il giudizio di Manni - quanto è necessario per riuscire a fare e dare sempre il massimo. Il campionato? Difficile, pieno di rischi ma affascinante e impegnativo contro realtà di spessore. Proveremo a dare il massimo nel tentativo di non deludere quelle che sono le aspettative della società e dei suoi tifosi". "Durante l’estate – aggiunge il diesse Filippo Petterini – la società mi ha concesso il visto per allestire un organico in pieno rispetto alle esigenze di Manni. Un organico con molti volti nuovi ma che offre garanzie per mantenere l’entusiasmo e la voglia di fare anche in questa stagione".

Carlo Luccioni