"Addio a Sir Bobby Charlton, ultimo membro della squadra campione del mondo 1966"

Sir Bobby Charlton, vincitore della Coppa del Mondo nel 1966 con l’Inghilterra e della Coppa dei Campioni (stagione 1967-68) con il Manchester United, era nato ad Ashington l’11 ottobre 1937. In carriera ha collezionato 758 presenze con il suo club e 106 presenze con la nazionale. Lascia la moglie Lady Norma, le figlie Suzanne e Andrea e i nipoti. Dopo la sua morte, Sir Geoff Hurst, autore della tripletta nella vittoria per 4-2 dell’Inghilterra sulla Germania Ovest a Wembley, è ora l’unico membro della squadra ancora in vita.