Al Betis il derby, Isco: “Colletta per tenere Antony”. Pellegrini: “Dedicato ai tifosi"

Siviglia, 31 marzo 2025 – Il turno appena trascorso di Liga ha visto il derby tra il Betis e il Siviglia, uno dei più sentiti in tutta la Spagna. Ad avere la meglio è stata la squadra di Pellegrini, che ha reagito allo svantaggio iniziale per mano di Ruben Vargas e ha ribaltato la gara tra il 25' e il 45+3' con Johnny Cardoso e Juan Camilo Hernandez. Per i biancoverdi si tratta di un successo nella stracittadina che mancava addirittura dal 2018. L'ex allenatore del Manchester City è intervenuto nel post partita per parlare della vittoria, la sesta consecutiva che ha permesso alla sua squadra di portarsi a -6 dal quarto posto, occupato dall'Athletic Bilbao. Queste sono state le sue parole: “Abbiamo rispettato quello che era il piano iniziale, tenendo bene la palla e dominando per l'intero match, gol a parte. In questo momento siamo superiori al Siviglia e con questa partita l'abbiamo dimostrato, ora possiamo festeggiare per sei mesi, prima del prossimo derby”. La dedica speciale del mister è tutta per i tifosi, che anche ieri hanno fatto sentire tutto il calore alla squadra di casa: “Sono più contento per i tifosi che per me, si meritano questa vittoria. Non hanno mai smesso di tifare, nemmeno dopo il gol subito all'inizio, poche volte ho visto il Villamarin così caldo, oggi lo stadio era una bolgia”. I biancoverdi stanno vivendo un momento decisamente positivo, e ora la Champions non è più un miraggio. Il mister si è espresso anche su questo, raccontando come la sua squadra ora cercherà in ogni modo di entrare tra le prime quattro. Tra i tanti giocatori in forma della squadra c'è anche Antony, anche ieri autore di una prova positiva. Queste sono state le parole di Pellegrini sull'ala brasiliana: “Antony? Veniva da un periodo complicato al Manchester United, ma è ancora molto giovane e qua ha trovato un ambiente e dei compagni di squadra che gli permettono di esprimere al meglio il suo talento”. Dal suo arrivo, l'ex Manchester United ha conquistato tutti, a partire dai suoi compagni di squadra. Isco, autore dello spendido assist per il gol del sorpasso definitivo del Betis, nel post partita ha voluto elogiare l'ennesima prestazione ottima del suo compagno di squadra invitando i tifosi a “fare una colletta per trattenerlo”. Il giocatore è in prestito fino al termine della stagione, e per far sì che rimanga in Spagna saranno necessari almeno 50 milioni di euro, data l'elevatissima cifra che ha investito su di lui il Manchester United per acquistarlo.