Al Breda. Speranza Pro Sesto. Battere il Vicenza e agganciare i playout

La Pro Sesto torna tra le mura del Breda per affrontare questa sera il Vicenza in una sfida che sarà nuovamente decisiva, viste le poche chance ormai rimaste a disposizione per provare almeno ad agganciare il treno dei playout, evitando la retrocessione diretta tra i Dilettanti. "Sappiamo che mancano sempre meno partite alla fine del campionato, abbiamo bisogno di punti - dice l’estremo difensore Federico Del Frate -. Cerchiamo di portare tanti uomini davanti, rischiando anche qualcosa difensivamente ma questo richiede la classifica. giocando in modo più offensivo gli avversari hanno più spazi, so che c’è bisogno delle mie parate. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e tornare da subito alla vittoria. Lotteremo fino alla fine per raggiungere la quota playout. Andiamo avanti partita per partita e poi tireremo le somme. Noi ci crediamo".

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Sala, Gattoni, Poli, Maurizii; Bruschi, Toci. All. Angellotti.M.T.