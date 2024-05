Al cuor non si comanda. Clementi resta alla Vigor

Ci ha messo poco la Vigor a convincere Aldo Clementi, l’allenatore di Senigallia rimarrà al timone dei rossoblu per un altro anno. Al cuor non si comanda, quello di Clementi per la sua Vigor è un amore profondo che parte da molto lontano.

"Amo profondamente questo club, da bambino seguivo la squadra sugli spalti ed ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione in un lavoro – dice Clementi -. Al di là della mia volontà va riconosciuta la serietà del club che non ha mai smesso di credere in me e nel lavoro dei miei collaboratori. Questo clima così costruttivo non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione". La conferma di Aldo Clementi è un segnale molto forte da parte del club, un segnale di continuità e grande riconoscenza nei confronti dell’allenatore con il maggior numero di presenze sulla panchina vigorina, avendola allenata anche tra il 2010 ed il 2013.

"Il percorso intrapreso in questi ultimi anni ci ha regalato enormi soddisfazioni – rimarca il tecnico -. Un cammino che ha regalato grande visibilità alla società, al pubblico ed alla città. Da tanto tempo non capitava a Senigallia quindi credo che dobbiamo esserne orgogliosi. Vorrei continuare ad essere un ingranaggio di questo meccanismo, il mio obiettivo è mettere a disposizione dei ragazzi che allenerò tutta l’esperienza di cui dispongo per portare la Vigor sempre più in alto".

Grande euforia da parte dei tifosi che sui social hanno manifestato la propria soddisfazione. Aldo Clementi è davvero l’immagine della Vigor, il volto che mette d’accordo tutti.

Clementi torna sulla panchina della Vigor nel gennaio del 2020, sotituendo Massimiliano Guiducci, il tecnico che nella stagione precedente aveva riportato il club di Senigallia in Eccellenza vincendo lo spareggio di Tolentino contro l’Atletico Ascoli. I primi tempi nel massimo campionato regionale non sono semplicissimi: la pandemia, la lenta ripresa con un format inedito, alla fine però Clementi riesce a dare un’identità alla sua squadra e la Vigor si ritrova ben presto in Serie D. Sulle ali dell’entusiasmo, il mister senigalliese sfiora una clamorosa doppia promozione nell’anno del ritorno in quarta serie. Il resto è storia recente, nell’ultimo campionato la Vigor non è riuscita a ripetere le magie della stagione precedente, ma non ha affatto sfigurato. Clementi non vede l’ora di riprendere la corsa verso nuovi grandi obiettivi.

Nicolò Scocchera