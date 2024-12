Al Martelli. Mantova, solita pecca. Tanto gioco ma zero gol. Solo un pari col Modena

MANTOVA

Contro un Modena affamato di punti il Mantova si chiude a reti inviolate. La sfida conferma sostanzialmente le prerogative della squadra di Possanzini, sempre propositiva e capace di creare diverse opportunità, salvo poi mancare in concretezza. Un “peccato“ che ha impedito ai virgiliani di spiccare il salto di qualità che avrebbe offerto la vittoria, ma che, d’altra parte, conferma che i biancorossi hanno le carte in regola non solo per raggiungere il desiderato traguardo della salvezza, ma che possono pure completare i margini di crescita che ancora sono a disposizione di Burrai e compagni ed alzare l’asticella delle ambizioni stagionali. Per quel che riguarda la sfida con i canarini, il primo tempo offre diversi capovolgimenti di fronte, con Mensah (due volte) e Mendes che vanno vicini al vantaggio, ma il risultato non muta. Nella ripresa, con il passare dei minuti aumenta la pressione dei padroni di casa, ma, nonostante l’espulsione di Cotali al 32esimo, la squadra di Possanzini non riesce a trovare il varco giusto per premiare la sua voglia di vincere e si deve accontentare del pari. L.M.