Al via la Serie A femminile. Ultimi test per le lombarde. Inter, Milan e Como fra speranze e ambizioni

L’inizio della Serie A femminile è ormai alle porte e le tre formazioni lombarde stanno perfezionando ogni dettaglio in vista della stagione 2024-25. L’Inter di Gianpiero Piovani è reduce da una serie di amichevoli di livello: dopo quella contro il Parma Women vinta per 3-1 a metà agosto, c’è stata quella più soffferta col Genoa (nerazzurre sconfitte di misura 2-1) prima del test col Brescia nello scorso weekend. A Cologne è finita con un comodo 3-0 per l’Inter, deciso dalle reti di Pavan, Wullaert e Magull. La gara è stata organizzata nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa ‘Inside The Dream’, in memoria di Giampaolo Valnegri, ex preparatore dei portieri del Brescia Calcio Femminile. Le novità non si fermano in campo. Sul fronte del mercato uno degli ultimi arrivi è quello di Elisa Bartoli, terzino della nazionale italiana della Roma, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la Beneamata. L’arrivo della giocatrice rappresenta un innesto di esperienza e qualità. A rinforzare l’attacco giunge Loreta Kullashi, svedese classe ’99. In precedenza l’Inter si era già rinforzata con gli importanti innesti in difesa di Ivana Andres, campionessa del mondo con la Spagna, della bomber belga Tessa Wullaert, dell’estremo difensore Rúnarsdóttir dal Bayern Monaco e di Martina Tomaselli a centrocampo. Il 31 agosto, prima giornata di campionato, l’Inter sfiderà la Sampdoria per misurare le proprie ambizioni.

Sulla sponda opposta della città e a pochi giorni al fischio d’inizio, il Milan del nuovo corso guidato da Bakker ha mostrato il suo potenziale, pur in prestazioni altalenanti. Le rossonere hanno superato il Nizza per 3-1 con una doppietta di Sevenius e un gol di Mesjasz. Il match contro le francesi è stato un banco di prova cruciale per valutare lo stato di forma delle ragazze e affinare il gioco per la successiva sfida contro il Barcellona nel “Women’s Joan Gamper Trophy”. Ma in questa occasione le catalane hanno mostrato la superiorità tecnica vincendo 2-0 nonostante una prestazione coraggiosa delle rossonere. Le quali, nel lungo precampionato, hanno anche perso ai rigori nella Sela Cup contro il Newcastle (2-2 nei tempi regolamentari).

Come per la squadra maschile, anche il mercato della femminile ha regalato colpi importanti. L’attaccante Nadim, sbarcata a Milano all’inizio del 2024 ha rinnovato il contratto confermandosi una pedina fondamentale per il futuro. Inoltre, la società ha messo a segno un colpo in prospettiva, tesserando Sara Saliba, attaccante classe 2007. La giocatrice sarà inizialmente aggregata alla Primavera.

Il debutto delle rossonere è fissato per sabato 31, giorno in cui affronteranno il Como Women nel primo derby stagionale. Un match davvero interessante perché la società lariana prosegue la sua campagna di rafforzamento e nelle ultime settimane ha annunciato sette nuovi acquisti, nel segno della continuità nella strategia del club di proprietà americana. Raggiungono le sponde del lago: Astrid Gilard a titolo definitivo, a centrocampo la slovena Kramzar, in difesa Bou Salas, classe ’99 con un passato nel Barcellona.

Gradito il ritorno a centrocampo di Mina Schaathun Bergersen dopo una stagione trascorsa in prestito. In attacco Del Estal Mateu, protagonista con il Napoli nella stagione 22/23 in Serie B, ancora Marcussen, che giunge nel club dopo aver vinto il campionato con l’HB Køge. Infine Nadine Nischler, centrocampista italiana approdata al Como dopo aver guidato il Merano Women alla promozione in Serie B. Sul campo, Stefano Sottili ha fatto il suo esordio sulla panchina durante l’amichevole contro la Roma, conclusasi con un pareggio. Meno positivo il test contro il Sassuolo, con una sconfitta per 2-0.