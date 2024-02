AlbinoLeffe a Legnago. Lopez: "Tante assenze. Reagiremo come sempre"

ZANICA (Bergamo)

Legnago, Atalanta U23, Virtus Verona. Tre gare in una settimana per l’AlbinoLeffe a partire da quella di oggi, in trasferta alle 20.45, contro una diretta concorrente per la salvezza. Vietato giocarsela superficialmente come all’andata (0-1) e sentirsi già arrivati dopo due successi, in particolare quello di domenica contro la capolista. Così, infatti, il tecnico dell’AlbinoLeffe Giovanni Lopez: "Mantova è ormai un capitolo chiuso, bene ma chiuso. Oggi affrontiamo un avversario che nelle ultime 13 partite ha perso una sola volta, ci attende una sfida piena di insidie e difficoltà. Sarà il primo di tre incontri in una settimana, il rammarico è che la rosaè corta, ma ancora una volta sapremo come reagire". Mancheranno ancora Gusu, Genevier, Giorno, Toma, oltre allo squalificato Zoma. Assenza importante soprattutto quest’ultima, visto che si tratta del capocannoniere della squadra (8 reti) e considerato che anche Carletti è in dubbio. In attacco, con ogni probabilità ci saranno solo Longo e Arrighini.

Vasco Algisi