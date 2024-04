Albinoleffe. La Celeste può ancora arrivare al decimo posto

Ultima giornata in serie C con un interessante derby lombardo, Albinoleffe-Lumezzane. Bresciani già ai playoff e orobici salvi che con una serie di risultati favorevoli potrebbero anche entrare ai playoff. La Celeste avrebbe potuto raggiungerli prima se non avesse perso punti pesanti per strada. Saranno Giorno e Toccafondi a centrocampo, Toma e Carletti in attacco. Rientra per l’ultima giornata Genevier. "Dopo la salvezza, vogliamo chiudere in bellezza davanti a nostri tifosi", ha detto il tecnico Celeste, Giovanni Lopez.

Albinoleffe (3-5-2): Marietta, Borghini, Milesi, Baroni, Gusu, Doumbia, Agostinelli, Brentan, Piccoli, Zoma, Longo. All Lopez.Vasco Algisi