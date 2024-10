AlbinoLeffe, sogno derby. La Baby Dea è decimata

e Fabrizio Carcano

Nella nona giornata del campionato di serie C girone A arriva la sfida delle 17.30 tra Albinoleffe e Atalanta U 23. Dopo i due pareggi della passata stagione, le contendenti si presentano distanziate di un solo punto, 13 a 12 per i nerazzurri. Entrambe sono reduci da una sconfitta, l’Albinoleffe di misura a Salò e l’Atalanta in casa 1-3 con la Giana, ma la Celeste puo contare sul fattore campo, sebbene finora non abbia prodotto grandi risultati (cinque punti in quattro gare). Nell’Albinoleffe mancherà il giovane difensore Bosia, per il resto sono tutti a disposizione di Lopez.

Di fronte un’Atalanta u23 che in trasferta sta volando, tre successi in quattro gare lontano da Caravaggio. Modesto non avrà i cinque ragazzi convocati dalle rispettive nazionali: Cassa, Manzoni e Vavassori, l’iberico Navarro e lo sloveno Obric, più lo squalificato De Nipoti e gli indisponibili Berto, Cortinovis, Kraja e Renault, per cui sarà costretto a dare spazio a diverse seconde linee, rivoluzionando l’undici iniziale.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Baroni; Borghini, Parlati, Munari, Astrologo, Gusu; Longo, Zoma. All. Lopez.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Dajcar; Del Lungo, Comi, Bergonzi; Ghislandi, Gyabuaa, Muhameti, Bernasconi; Panada; Alessio, Vlahovic. All. Modesto.