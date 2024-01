Alcione-Arconatese, una vetta per due. Quante lombarde col sogno promozione

Il campionato di Serie D torna nel fine settimana con la prima giornata del girone di ritorno. Un rientro in campo che vedrà subito un impegno complicato per l’Alcione, capolista del gruppo A con 41 punti, a più quattro sul Chisola, più sei sull’Albenga e più nove sulla coppia formata da RG Ticino e Città di Varese. Proprio i ticinesi sono la formazione che ospiterà gli orange domenica 7 alle 14.30 in una gara che può dare nuovo impulso alle velleità delle inseguitrici oppure confermare la forza della capoclassifica. L’avvio del girone non sarà semplice per gli orange: il 14 gennaio c’è Alcione-Albenga, quindi il turno infrasettimanale in casa della Fezzanese e subito dopo l’incontro casalingo con il Città di Varese. Nel mese di dicembre è arrivato a rafforzare la rosa Karim Laribi, che nei giorni di pausa del campionato ha perfezionato la condizione dopo le due presenze con Asti e Vado.

In testa al proprio girone, il B, c’è anche l’Arconatese che ripartirà con un derby lombardo nelle mura del Club Milano, risalito in dodicesima posizione grazie a due vittorie consecutive. Un toccasana per una squadra che viaggiava nelle zone basse della graduatoria. L’Arconatese deve guardarsi da chi rincorre, in primis il Caldiero Terme oggi a quota 38 punti, tre in meno dei ragazzi guidati da Livieri, sull’altalena nelle ultime cinque giornate (tre vittorie e due sconfitte). Nello stesso raggruppamento ha fatto un balzo in avanti importante la Varesina, terza in classifica dopo aver firmato dieci punti nelle più recenti quattro partite. Affronterà fuori casa la Clivense e poi la Castellanzese col fattore campo a favore, due sfide contro formazioni sulla carta meno forti che potrebbero lanciare definitivamente in avanti la squadra. Bene anche il cammino della Pro Palazzolo, che in campionato non perde dal 22 ottobre (sconfitta casalinga con il Brusaporto), da lì in poi dieci risultati utili consecutivi e quinto posto con la miglior difesa del torneo per distacco: 11 reti subite. Importanti due aggiunte in rosa: Davide Arras dalla Pro Sesto e Manlio Di Masi dal Ligorna. Un gradino più in basso il Brusaporto, sesto a 33 punti, mentre il Desenzano è appaiato al Villa d’Almé con 26 punti e la Virtus Ciserano insegue a 24, davanti al già citato Club Milano. Situazione più complicata per Folgore Caratese e Legnano appaiate a quota 21, Castellanzese a 19, Tritium a 16, Crema a 15 e Pontisola ultimo a 12 punti.

Nel girone D le squadre lombarde sono tutte nella zona centrale della graduatoria. Comanda il Ravenna con 36 punti, tra il nono e l’undicesimo posto stazionano il Fanfulla a 24, il Sant’Angelo e il Sangiuliano City a 22 punti. I gialloverdi hanno chiuso il 2023 con tre vittorie di fila che hanno messo la squadra di Ciceri in una condizione più tranquilla, ancora con la speranza di poter agganciare il treno playoff. Dall’Academy San Marino, per tentare un’ulteriore scalata, è arrivato Nicko Sensoli.