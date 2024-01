Alcione da 7 in pagella. Orange sempre più in fuga

Non si ferma la marcia vincente dell’Alcione che vince largamente 7-1 in casa dell’Alba e consolida ulteriormente il primato nel girone A della Serie D. Una partita senza storia, che si sblocca dopo solamente 5’ con una punizione vincente di Laribi. Manuzzi raddoppia su rigore due minuti più tardi, ma dopo un solo giro di lancette l’Alba prova a riaprire la sfida con la rete di Giraudo. È un fuoco di paglia, parte dei piemontesi, che lasciano spazio alla verve di Pio Loco, autore di una doppietta già nel primo tempo, a cui si aggiunge prima dell’intervallo Battistini. All’intervallo la partita è praticamente già chiusa e nel secondo tempo c’è ancora la possibilità di aumentare il bottino con Bonaiti e Morselli. Contemporaneamente allo show degli orange, il Chisola soffre a Chieri e riacciuffa il 2-2 dopo essere andato sotto nel punteggio. Il vantaggio degli orange sulla prima inseguitrice sale così a dieci lunghezze (54 contro 44) in sole ventiquattro giornate. Mercoledì è in programma un altro turno infrasettimanale che permetterà ai ragazzi di Cusatis di tornare a giocare tra le proprie mura, contro il Ligorna, ieri vittorioso per 2-0 in casa contro il Borgosesia.