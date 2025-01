Crisi Barcellona: dal caos finanziario al caso Dani Olmo

Barcellona, 2 gennaio 2025 – La mossa balugrana da 120 milioni rischia di costare caro alla società di Laporta. Sì, quella manciata di posti ‘Vip’ allo stadio da vendere per i prossimi vent’anni agli sceicchi del Qatar pare proprio non andare giù alla Liga spagnola. Succede quindi che il Barcellona, da decenni una delle protagoniste indiscusse del calcio europeo affronti uno dei momenti più difficili della propria storia.

Il caso è tornato di attualità nelle scorse ore, quando la Liga ha negato il tesseramento dei due acquisti della scorsa estate Dani Olmo e Pau Victor, provenienti rispettivamente dal Lipsia e dal Girona, in quanto, a detta dell’ente presieduto da Javier Tebas, non sarebbero state fornite le necessarie garanzie di sostenibilità finanziaria. Questo perché I loro stipendi eccedono i limiti salariali fissati dalla Liga.

Il club contava molto su quei 120 milioni che dovrebbero arrivare dalle casse degli sceicchi. Cifra maestosa, che permetterebbe di iscrivere entrambi i giocatori rispettando i paletti del fair-play finanziario imposti dalla Liga.

Ma per il tribunale (decisione arrivata il 31 dicembre) si tratta di mancato rispetto del fair play finanziario. Decisione che ha quindi notevolmente influenzato la decisione della Liga spagnola, per la quale i blaugrana non darebbero sufficienti garanzie per il pagamento dei contratti dei due calciatori. Non è bastato nemmeno il recente accordo di sponsorizzazione siglato con la Nike per dare respiro ai conti della società per favorire una risoluzione positiva dell'affaire in tribunale.

Così ora Dani Olmo e Pau Victor sono spariti dalla lista dei tesserati. Ma dal club fanno sapere di attendere novità positive per oggi. Se Olmo e Victor alla fine non dovessero essere iscritti saranno liberi di firmare a parametro zero con un’altra società, con il Barcellona costretto a pagare tutti i soldi dei loro contratti pluriennali.