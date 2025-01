Morto il piccolo Daniele, tifoso del Napoli. Conte non va in sala stampa

Napoli, 4 gennaio 2025 – Anguissa gli aveva dedicato il gol a Udine, lo scorso dicembre: “Forza Daniele”, c’era scritto sui polsini del giocatore del Napoli mostrati alle telecamere. Ma il piccolo Daniele non ce l’ha fatta. L’ha confermato il vice di Antonio Conte, Christian Stellini, nel dopo partita di Fiorentina-Napoli ed è la ragione per cui l’allenatore salentino non si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare il match, mandando al suo posto Stellini.

Una vittoria dolce amara per il Napoli oggi a Firenze: “Siamo contenti della partita – ha detto, commosso, Stellini – ma abbiamo ricevuto un brutto colpo. Il mister si scusa di non essere qui, ma abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli. Un piccolo bambino ci ha lasciato proprio questo pomeriggio". ''A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti'', ha dichiarato in sala stampa Leonardo Spinazzola.

Anche il presidente della società, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordarlo con un messaggio su X, dedicandogli la vittoria odierna dei partenopei. Il figlio Edoardo, vicepresidente del Napoli, invece ha affidato a Instagram il suo saluto Daniele. "Buon viaggio, grande piccolo campione, hai lottato come un guerriero”, ha scritto in una storia sul suo profilo, corredando il post con una foto che mostra il giovanissimo tifoso esultare con la squadra.

Daniele, 13 anni, era malato da tempo di leucemia, ma nonostante questo non aveva mai smesso di tifare per la sua squadra del cuore diventandone la mascotte.