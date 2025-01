Fiorentina-Napoli 0-3, Conte allunga in classifica con Neres, Lukaku e McTominay

Firenze, 4 gennaio 2025 - Da una parte gli sprechi offensivi e le disattenzioni difensive della Fiorentina e dall'altra il cinismo davanti e l'attenzione dietro del Napoli: un mix che premia gli ospiti, che passano al Franchi grazie alle reti di Neres, Lukaku (su rigore) e McTominay. Se la prima rete azzurra è una prodezza individuale, le altre due portano la firma (si fa per dire) della difesa viola: prima Moreno atterra Anguissa in area, regalando di fatto il tiro dal dischetto a Lukaku (che stavolta, a differenza della scorsa settimana, va a segno) e poi Comuzzo apparecchia per il piattone di destro di McTominay. Per il Napoli, a chiusura di un girone di andata da favola, arriva una vittoria preziosissima, tra l'altro con le assenze di Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano, che significa 44 punti al giro di boa e, soprattutto, virtuale momentanea fuga in classifica, in attesa dei tanti recuperi da disputare. Per la Fiorentina invece, al netto dell'impegno e degli esperimenti tattici probabilmente da rivedere di Palladino, si conferma il periodo di appannamento dopo una prima parte di stagione super.

Le formazioni ufficiali

Palladino sceglie un 4-2-3-1 che tra i pali vede De Gea, con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi in una difesa schermata da Adli e Mandragora: l'unica punta è Kean, assistito da Moreno, Beltran e Sottil. Conte replica con un 4-3-3 aperto da Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera: a centrocampo ci sono Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre la linea di attacco annovera Neres, Lukaku e Spinazzola.

Primo tempo

Il primo guizzo del match è di Neres, che mette in mezzo un cross che dall'altro lato Spinazzola, complice il liscio di Dodò, lascia colpevolmente sfilare sul fondo. Al 5' un filtrante di Beltran premia il taglio di Moreno, il cui cross verso Kean viene respinto dalla difesa azzurra. Al 7' un rimorchio di Sottil arma il destro da fuori di Mandragora, respinto in corner da Neres: dagli sviluppi del tiro dalla bandierina Dodò manda la palla in curva. La Fiorentina insiste proprio con Sottil, che scarica un diagonale mancino che si spegne sul fondo. Al 15' il Napoli passa in vantaggio con Olivera dopo uno scambio nello stretto con Lukaku: entrambi gli azzurri erano in fuorigioco e quindi tutto viene annullato. L'azione era partita da Spinazzola, che al 18' si mette in proprio con una botta che De Gea respinge senza problemi. Ancora Spinazzola, la mossa a sorpresa di Conte, guadagna un corner vincendo l'ennesimo duello con Dodò, bravo a sua volta a recuperare. Al 22' Lobotka mette una palla morbida verso il secondo palo, dove c'è McTominay, che però incorna sul fondo: lo stesso destino, al 26', tocca alla conclusione da fuori di Neres. Al 30' ha ben altro esito il secondo tentativo del numero 7, che riceve la sponda di Lukaku, ubriaca di finte Ranieri e con il destro va a punire De Gea sul suo palo. La reazione della Fiorentina è affidata a un'iniziativa di Sottil che frutta un corner. Il forcing viola porta i suoi frutti al 35', quando Kean gira nel sacco di sinistro il cross di Sottil: tutto viene vanificato dopo un tocco di mano, confermato dal Var. La Fiorentina insiste, complice una fase di difficoltà della difesa ospite: al 39' Mandragora esplode una botta da fuori che Meret devia non senza ansie. Al 42' Parisi pesca in mezzo all'area Dodò, che salta di testa ma senza riuscire a mantenere bassa la palla. L'arbitro Manganiello assegna 2' di recupero durante i quali praticamente non succede più nulla.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una serpentina di Sottil, che al momento del cross scivola, facilitando il lavoro di Neres. Il Napoli risponde al 53' con un dialogo da Anguissa e Neres, a loro volta riforniti da Lukaku: la palla arriva a McTominay, che da buona posizione non trova lo specchio. Poco dopo la Fiorentina si fa male da sola con Moreno, che in tackle abbatte Anguissa, che gli aveva preso il tempo: Manganiello indica il dischetto, dal quale stavolta Lukaku non sbaglia. Palladino toglie proprio Moreno, insieme a Parisi: a entrare sono Colpani e Gosens. Al 61' i viola costruiscono tre chance in pochi secondi: prima Meret e poi Rrahmani respingono rispettivamente su Mandragora e Beltran, che poi poco dopo di testa gira sul fondo il cross di Dodò. Dall'altro lato Lukaku lancia in velocità Neres, che stavolta dal limite dell'area piccola colpisce solo l'esterno della rete. Al 65' Gosens di testa cerca il lob su una botta deviata di Adli: anche in questo caso a muoversi è solo la parte superiore del bersaglio. La Fiorentina attacca ma pecca di cinismo, mentre il Napoli è l'esatto opposto, sfruttando al massimo gli errori altrui: al 68' Comuzzo devia come peggio non potrebbe il cross basso di Anguissa, trasformandolo in un comodo assist per il piattone vincente di McTominay, che cala il tris. I viola, nonostante tutto, non mollano e mandano al tiro il solito Sottil, servito da Adli, ma il destro sibila di poco sul fondo alla sinistra di Meret. Anche Conte mette mano alla panchina: dentro Simeone per Lukaku, mentre dall'altro lato subentra Richardson per Mandragora. Al 75' prima Juan Jesus respinge il cross di Gosens e poi Rrahmani mura sulla botta di Kean. Palladino inserisce Cataldi per Adli e Kouamé per Beltran. All'81' McTominay strappa per Spinazzola, che crossa per Anguissa, la cui girata termina fuori. Conte dà minuti a Ngonge e Mazzocchi per Neres e Spinazzola: poco dopo Olivera si fa male e lascia il campo a Raspadori, con Gilmour che invece rimpiazza Lobotka. I minuti di recupero sono 4, al primo dei quali una punizione di Raspadori arma il colpo di testa di Simeone, fuori bersaglio: è di fatto l'ultimo guizzo di un match da tempo deciso.