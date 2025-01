Chichizola, vicinissimo allo Spezia, il via libera della proprietà aquilotta

La Spezia, 4 gennaio 2025 – Il portiere Leandro Chichizola è vicinissimo allo Spezia. Come riferito da La Nazione, nella giornata di ieri il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli hanno varcato la Cisa per definire il trasferimento di un estremo difensore di assoluto valore e esperienza, in grado di sostituire degnamente l’infortunato Fallou Sarr. Ebbene, il portiere è Leandro Chichizola, classe 1990, tesserato con il Parma, che già militò nello Spezia dal 2014 al 2017 e che lasciò un ricordo indimenticabile per le sue parate prodigiose che contribuirono ad avvicinare le Aquile alla Serie A.

Un grande colpo piazzato dal ds Stefano Melissano, con il placet della proprietà arrivato in prima serata a seguito di una conference call che ha visto protagonisti il presidente aquilotto Philip Platek, l’ad Andrea Gazzoli e lo stesso ds aquilotto. Ovviamente si tratta di un ritorno graditissimo per il popolo bianco, considerando il bellissimo ricordo che Leandro ha lasciato nei tifosi spezzini.

Tutti ricordano il suo messaggio di addio quando lasciò lo Spezia nel 2017: “Devo salutare lo Spezia, che è stato tre anni vicino a me e mi ha fatto sentire uno di voi - scrisse il portierone -. Ringrazio ogni persona che lavora in questo grande club, quelli che vedevamo tutti i giorni, come quelli che non vedevamo tanto, i tifosi che mi hanno fatto sentire speciale e mi hanno rispettato sempre, e soprattutto, tutti miei compagni. Grazie di tutto Spezia! Sempre sarete nel mio cuore".

Martedì o al massimo mercoledì dovrebbe essere messo nero su bianco per il trasferimento dell’argentino in maglia bianca. Per lui potrebbe profilarsi un contratto pluriennale con la prospettiva di chiudere la carriera proprio nella città che lo ha amato tantissimo. Il ds Melissano, a margine, ha preso contatti anche con gli agenti di Nicolas (Pisa), Berisha (svincolato), Vismara (ora alla Samp, ma di proprietà dell’Atalanta), ma il vero obiettivo, fin da quando Sarr si è fatto male, è Chichizola.