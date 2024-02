Alcione per il riscatto. Ostacolo Pont Donnaz. Arancioni in trasferta contro la penultima

La terza sconfitta in campionato, inattesa per l’Alcione nel turno infrasettimanale in casa contro il Ligorna, ha lasciato negli arancioni la volontà di rialzarsi immediatamente e riprendere la corsa verso il sogno promozione. Le speranze di centrare il salto di categoria sono ancora molto alte, considerato che la squadra di Giovanni Cusatis ha ancora un ampio vantaggio sulla concorrenza. Nonostante lo scivolone interno, arrivato in una partita sfortunata con un po’ troppa imprecisione nei minuti finali, l’Alcione è infatti nettamente in testa al girone A della Serie D con sette punti di vantaggio sul Chisola. La capolista, con 54 punti nel carniere, ha una ghiotta occasione nella tana del Pont Donnaz, avversario di questo pomeriggio alle 14.30. Si gioca in casa della penultima in classifica, reduce da un pareggio nella tana della Vogherese dopo quattro sconfitte consecutive. Contemporeaneamente il Chisola giocherà in casa contro la Vogherese provando a infilare il quinto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro).

Sull’esito della stagione degli orange pende ancora il ricorso del Bra per l’utilizzo di Diop, sebbene da casa Alcione filtri serenità sull’argomento e voglia di concentrarsi su quelli che saranno i riscontri del campo, dove finora i milanesi hanno tenuto un passo difficile da imitare per chiunque. Mattia Todisco