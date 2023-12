Alessandrini elogia la Vis: "Manca solo la vittoria"

Marco Alessandrini, ex allenatore della Vis e della Fermana, conosce bene il campionato di serie C: chi rischia per la salvezza?

"La differenza tra la quota playoff e playout è minima. Credo che ci sia più equilibrio in basso che in alto. Vincere o perdere conta tantissimo. La Fermana ora ha la classifica più problematica, ma basta poco per risollevarsi. Un risultato positivo ti avvicina ai playoff, uno negativo ti può inguaiare. E’ importante dare continuità ai risultati, vincere alcune partite potrebbe aiutare e mi riferisco anche alla Vis che potrebbe aprirsi nuovi scenari".

Pensa che la Vis può avvinarsi alla zona playoff?

"E’ passato un girone. Quello che manca alla Vis forse è qualche vittoria, purtroppo sfumata negli ultimi minuti. Ma la squadra ha avuto un a certa continuità: se riuscisse ad unire a questo anche i tre punti, che forse avrebbe meritato in qualche circostanza, potrebbe scrollarsi di dosso il peso di lottare per la salvezza ed avere quella fiducia per un campionato di soddisfazioni"

Si parla di Nicastro e Simeri come rinforzi, cosa ne pensa?

"Nicastro sarebbe un giocatore importante, non so se è in partenza dal Pontedera, ma è importante per la categoria. Oltre a fare gol ha personalità e qualità tecniche. Se avessi la possibilità di prenderlo, lo porterei subito a Pesaro. Anche Simeri è molto interessante, ha caratteristiche diverse, ma è uno che può fare molto comodo. Dipende dalla filosofia di gioco, la scelta dipende da questo"

Come vede la partita tra la Vis e la Spal di Colucci?

"La Spal è mancata rispetto al blasone e alle aspettative, ma è una squadra relativamente giovane che sta crescendo grazie al lavoro di Colucci che si vedrà a lungo termine. Certo, alla base ci deve essere il valore dei giocatori. Ora siamo al di sotto delle aspettative". Ieri ultimo allenamento dell’anno con una partita a tutto campo. Diversi gli assenti: Sylla, Cusumano e Mattioli a bordo campo, così come Tonucci e Pucciarelli (in borghese). Assenti anche De Vries e Zagnoni, oltre a Marcandella da tempo fuori rosa. Il portiere Neri procede con una preparazione differenziata. Ritrovo il 2 gennaio per la ripresa.