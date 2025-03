Alexander-Arnold vede blancos: più vicino il passaggio al Real Madrid

Liverpool, 25 marzo 2025 – Il Real Madrid sta per aggiungere un importantissimo tassello alla sua squadra. Dall'Inghilterra, infatti, si parla sempre più insistentemente dell'approdo di Trent Alexander-Arnold alla corte dei blancos. La società madrilena è sulle tracce del terzino del Liverpool ormai già da un anno, e ora sembra essere arrivato il momento giusto per tentare l'affondo definitivo. Alexander-Arnold è originario di Liverpool e gioca con i reds fin da quando era un bambino. È sempre stato tanto legato alla squadra della sua città, e dall'esordio in prima squadra (il 14 dicembre del 2016) ha collezionato 332 presenze con la maglia del Liverpool, diventando ben presto un simbolo del club nonostante la giovane età. Tra i tanti trofei conquistati con i reds figurano un campionato inglese, due Coppe di Lega inglesi, una Coppa d'Inghilterra e una Champions League, quest'ultima conquistata nella stagione 2018-19, con il terzino che è stato uno degli artefici principali della cavalcata della squadra di Klopp verso il titolo. Tuttavia, la sua esperienza con il Liverpool potrebbe essere giunta al capolinea. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, e non c'è mai stata una vera e propria trattativa per quanto riguarda il rinnovo. Per questo, il Real Madrid già da diversi mesi si è interessato alla sua situazione, e dopo vari contatti con i suoi agenti sembra essere vicinissimo al trasferimento nella capitale spagnola. Stando a quanto si dice oltremanica, il giocatore firmerà un contratto quinquennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione, e sarà uno dei principali rinforzi dei blancos, che aggiungeranno un altro talento cristallino al proprio organico. Inoltre, Alexander-Arnold raggiungerà il suo amico e connazionale Bellingham. Chi lo prenderà il suo posto al Liverpool? I reds potrebbero avere il sostituto già in casa: si tratta di Conor Bradley, terzino destro classe 2003 che in questa stagione si è messo in mostra collezionando 22 presenze e 2 assist. Sarà lui a prendere le redini della corsia di destra dei reds? Solo nei prossimi mesi si saprà la risposta definitiva, ma intanto la dirigenza del Liverpool deve fare i conti anche con altre situazioni delicate: oltre Alexander-Arnold, infatti, anche Salah e Van Dijk sono in scadenza di contratto, e anche per loro bisognerà trovare una soluzione in pochi mesi, per evitare di perderli gratuitamente questa estate. Il Liverpool viaggia spedito verso la vittoria del campionato, il ventesimo della sua storia, ma c'è un enorme rischio che per la prossima stagione la squadra debba fare a meno di tre pilastri fondamentali.