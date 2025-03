Picco senza barriere. Navetta gratuita della società per i tifosi disabili

È uno Spezia vincente in campo ma anche fuori. Ieri il club bianco ha lanciato una splendida iniziativa, denominata ‘Al Picco senza barriere’, per favorire l’accesso con facilità allo stadio alle persone con disabilità. Grazie anche all’opera di Marco Tarabugi, Disability Access Officers (Dao) del club bianco, lo Spezia ha raggiunto un accordo con l’associazione spezzina ’Life on The Sea’ e il Porto Mirabello per il trasporto al ‘Picco’ delle persone con disabilità mediante servizio navetta gratuita. Iniziativa encomiabile, in un’ottica di inclusività e accessibilità, che consentirà alle persone con disabilità di poter accedere al catino di viale Fieschi in modo semplice e sicuro. Il servizio sarà già attivo in occasione della partita di venerdì sera contro il Brescia, con punto di ritrovo in prossimità dell’accesso del parcheggio del Porto Mirabello, dove personale qualificato dell’associazione ’Life on The Sea’ si occuperà della gestione e del trasporto delle persone fino all’ascensore esterno del settore distinti (nella foto). Per poter accedere al servizio è necessario inviare una richiesta di partecipazione, entro 48 ore dell’inizio della partita, alla mail: [email protected] / [email protected] indicando il numero di targa del proprio mezzo, la carta d’identità della persona disabile e dell’accompagnatore e certificato di disabilità. Inoltre lo Spezia rinnoverà l’invito a molto ragazzi delle scuole a partecipare alla gara del ‘Picco’.