La Spal le tenta tutte: quattro giorni di ritiro. Il ds Casella: "Serve unità e massimo impegno"

Quattro giorni di ritiro per preparare lo scontro diretto col Legnago Salus nel miglior modo possibile. Lo ha deciso – un po’ a sorpresa – mister Baldini trovando l’appoggio della dirigenza e della proprietà della società di via Copparo, che ieri sera ha comunicato che a partire da oggi e fino a sabato la squadra sarà in ritiro presso il Calcio Hotel Antares di Villafranca di Verona, dove si allenerà sui campi messi a disposizione dalla struttura. È abbastanza curiosa la scelta della location in provincia di Verona, peraltro in vista della gara contro il Legnago Salus. Dal club biancazzurro viene precisato che la decisione è stata presa in funzione della possibilità di allenarsi direttamente nei terreni di gioco dell’hotel, anche se è chiaro che allontanarsi da Ferrara ha anche l’obiettivo di andare alla ricerca della massima concentrazione ed evitare eventuali ulteriori contestazioni nei confronti del gruppo.

"Abbiamo deciso di intraprendere questo ritiro con l’intento di preparare al meglio la partita contro il Legnago e concentrarci al massimo su questo delicato e importante finale di stagione – spiega il direttore dell’area tecnica Alex Casella –. Il momento che stiamo attraversando richiede unità e impegno da parte di tutti: per superare le difficoltà che stiamo attraversando dobbiamo rafforzare il nostro spirito di squadra e alzare l’attenzione in una fase della stagione nella quale non possiamo più permetterci di regalare nulla all’avversario. Ogni membro del team e del club è consapevole dell’importanza di questo momento e siamo certi che, uniti, potremo affrontare la partita di domenica con la giusta determinazione e carica agonistica". Non è la prima volta nel corso di questa stagione che Antenucci e compagni finiscono in ritiro. Era già accaduto lo scorso ottobre, quando dopo l’umiliante 4-0 incassato a Campobasso venne presa la decisione di mandare la squadra in ritiro. In quella occasione però fu revocato in meno di 48 ore. Ufficialmente su richiesta di mister Dossena, che dichiarò di aver visto nei primi giorni di lavoro settimanale successivi a quel ko il giusto atteggiamento nei propri giocatori, determinati a reagire immediatamente. Aggiungendo che restare in ritiro sarebbe stato controproducente per la testa degli atleti. In realtà poi le cose non andarono particolarmente bene, perché pochi giorni dopo la Spal finì al tappeto in casa contro il Pescara con la solita amnesia sugli sviluppi di un corner. Stavolta tecnico e società invece sono convinti che quella di andare in ritiro sia la scelta giusta, funzionerà?

Stefano Manfredini