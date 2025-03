Baldini sconsolato: "Gol alla prima occasione": "E’ una questione di testa, abbiamo paura"

Francesco Baldini non riesce a darsi pace per quanto accaduto all’alba del match, col l’uno-due del Pineto firmato da Germinario e Bruzzaniti al quale la sua squadra non ha opposto alcuna resistenza. "Il nostro approccio alla partita è inaccettabile, e la responsabilità è la mia – spiega il tecnico di Massa –. Non riesco a togliere alla squadra questa difficoltà all’inizio di ogni gara, ed è incredibile quello che succede nella testa dei ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, ma non riesco proprio a levare questo difetto alla squadra: al primo cross prendiamo gol, alla prima punizione e al primo corner idem. È una questione di testa, perché quando si gioca con la paura si sbaglia. Trovare la medicina per guarire non è semplice: nella ripresa, quando non avevamo più nulla da perdere, abbiamo vinto tutti i duelli arrivando al pareggio. L’autorete ci condanna, ma non penso minimamente a massacrare Nador per quell’episodio: ho fatto il difensore e sono cose che possono succedere. Non è una questione di modulo o di come si imposta la partita, ma di freno a mano tirato per la paura. Non è semplice quando si parte sempre sull’1-0 per gli avversari: da quando sono arrivato a Ferrara ho effettuato il 75% del lavoro per migliorare la fase difensiva, ma non è servito a nulla. Vorrà dire che la prossima settimana mi concentrerò solo sugli attaccanti. Del resto, ci sblocchiamo solo dopo aver preso due gol: le abbiamo provate tutte, però è un rebus complicato da risolvere.

La classifica? Lo sappiamo, quella col Pineto era una partita importante per mille motivi: ora dobbiamo ricaricare le pile sotto il profilo mentale, perché il problema della Spal è che la squadra sullo 0-0 è completamente bloccata. La doppietta di Karlsson? Stava lavorando forte già in precedenza e merita questi due gol che sono il giusto premio per un ragazzo che si è messo a disposizione del gruppo".

s.m.