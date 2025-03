Spal autolesionista, il Pineto 3-2 vince grazie a un autogol di Nador

Spal versione autolesionista a Pineto, dove perde una partita folle sciupando l'occasione di salire al quintultimo posto e portarsi a +7 su Legnago Salus e Milan Futuro. Allo stadio Pavone-Mariani succede di tutto, coi padroni di casa che chiudono virtualmente i conti dopo 18 minuti con Germinario e Bruzzaniti che fanno ciò che vogliono contro una difesa biancazzurra imbarazzante. La squadra di Baldini, che tra le due reti aveva colpito un palo con Bassoli, prova a reagire ma a inizio ripresa resta in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Fiordaliso. Sotto di due reti e con un uomo in meno, clamorosamente la Spal trova la forza di accorciare le distanze e pareggiare i conti col nuovo entrato Karlsson. Il 2-2 però dura appena due minuti, perché sul cross dalla sinistra di Lombardi con un intervento maldestro Nador spedisce la palla alle spalle di Meneghetti. I biancazzurri ci provano fino in fondo, e all'ultimo respiro in mischia Zammarini calcia incredibilmente alle stelle da ottima posizione. Finisce 3-2 per il Pineto, e la prossima gara col fanalino Legnago Salus ha il sapore dell'ultima spiaggia.