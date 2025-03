Nell’anticipo un risultato che non dispiace al clan spallino. Pari tra Legnago e Lucchese: occasione d’oro

È finito in parità lo scontro diretto tra Legnago Salus e Lucchese, un punto a testa che non accontenta davvero nessuna delle due squadre. Per la Spal, spettatrice particolarmente interessata del confronto dello stadio Sandrini, la divisione della posta in palio è positiva. Con una vittoria oggi a Pineto infatti la squadra di Baldini supererebbe la Lucchese di una lunghezza, portandosi a quota 31 punti. Compiendo anche allungo molto importante nei confronti dei veneti – attualmente penultimi – che domenica prossima si presenterebbero a Ferrara a -7. Un fattore non trascurabile, considerando che le ultime speranze di salvezza diretta di Antenucci (foto) e compagni passano proprio per l’abbinata quintultimo posto e +9 sulla penultima della classe. Prima di tutto però bisogna vincere oggi a Pineto, non esattamente un dettaglio. Tornando alla gara disputata allo stadio Sandrini, la Lucchese ha sbloccato il risultato in avvio con Magnaghi, dando la sensazione di poter controllare la partita senza troppi problemi. La musica però è cambiata completamente nella ripresa, quando il Legnago ha aumentato la pressione trovando con Ampollini la rete del meritato pareggio. Il risultato poi non è più cambiato, per un pareggio che offre una ghiotta opportunità alla Spal. A proposito di lotta per non retrocedere, oggi non scendono in campo soltanto i biancazzurri. Alle 15 a Sestri Levante infatti i rossoblù ospitano il Pescara in una gara molto importante per lasciare l’ultimo posto in classifica che significa retrocessione diretta.