Alle 16 la finale a Wembley. League Cup, una domenica di passione con Chelsea e Liverpool

Il grande spettacolo della domenica inglese è la finale di League Cup a Wembley tra Chelsea e il Liverpool di Klopp (foto) alle 16. Due anni fa la sfida tra big si concluse dopo 22 calci di rigore, per un errore del portiere del Chelsea Kepa che l’allora tecnico Tuchel fece entrare improvvidamente proprio per i tiri dal dischetto. Il Liverpool ci arriva da capolista, dopo avere bastonato in rimonta il modesto Luton nell’anticipo (Chelsea-Tottenham è stata invece rimandata). Poi c’è lo scudetto della Premier è quanto mai in bilico perchè, alle spalle dei Reds, incalzano il Man City e l’Arsenal. I citizens hanno frenato col Chelsea, poi hanno vinto con fatica contro il Brentford. Il Man City è impegnato in casa del Bournemouth (a cui ha rifilato 14 gol negli ultimi tre confronti), buona classifica, ma non vince da due mesi. Più serio l’impegno dell’Arsenal di Arteta che affronta il Newcastle che recentemente ha perso solo con City e Liverpool e deve smaltire la delusione del ko in recupero col Porto. L’Aston Villa spera di fortificare il quarto posto affrontando il Nottingham. Cercano di guadagnare punti per i posti in Europa anche Man United e Brighton, favorite contro Fulham e Everton. Oggi: alle 16 Aston Villa-Nottingham, Brighton-Everton, Manchester United-Fulham, 18.30 Bournemouth-Man City, 21 Arsenal-Newcastle. Domani: alle 16 a Wembley finale Coppa di Lega Chelsea-Liverpool.