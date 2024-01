Alle 20,45 a Lecce per il sorpasso virtuale: "Ma noi puntiamo alla Champions». Allegri sente l’aria della vetta: "Stiamo bene»

Allegri fa sul serio. Scherzava quando ha detto che l’inseguimento all’Inter è come giocare a guardie e ladri ("La mia era soltanto una battuta che faceva divertire, ho solo citato un gioco che si faceva da bambini"), ma oggi la sua Juventus potrebbe passare virtualmente in testa al campionato, anche se con una partita più dell’Inter impegnata nella Supercoppa.

L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione è un altro, in realtà: "Vogliamo la qualificazione in Champions e proveremo a prendercela il prima possibile – ha detto Max ieri, presentando la sfida di stasera a Lecce –. Sappiamo che l’Inter sta facendo cose straordinarie e ha 51 punti, è una squadra forte ed è la favorita per lo scudetto. Noi dobbiamo fare i punti, prima li facciamo per la quota Champions e meglio è perché siamo in un percorso di crescita: la squadra sta bene e sta migliorando, sta salendo in autostima e anche dal punto di vista fisico".

Stasera però mancheranno due pezzi da novanta, anche se rientrano Gatti e McKennie. "Rabiot e Chiesa non ci saranno, sono indisponibili ed entrambi verranno valutati nei prossimi giorni dai medici: il centrocampista ha accusato un affaticamento al polpaccio ed è meglio non rischiare, mentre l’attaccante ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio". Quindi ancora un dubbio tra Yildiz e Milik per affiancare Vlahovic.

Le probabili formazioni. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ora e Tv: 20,45 su Dazn.