Allo speroni. Pro Patria-Virtus. È scontro salvezza

La Pro Patria cerca oggi alle 18.30 contro la Virtus Verona la certezza matematica della salvezza. Alla vigilia, in conferenza stampa, parla il tecnico Riccardo Colombo (nella foto) dice: "Il nostro primo obiettivo è questo, lo abbiamo sempre detto: dobbiamo avere una motivazione fortissima per conquistare questi punti che ci mancano. Noi - aggiunge - dobbiamo essere pronti mentalmente a fare questa partita, perché è fondamentale. Spero che ci sia tanto pubblico: i ragazzi della Curva sono sempre vicini alla squadra, questo è importante perché con tutte le componenti possiamo essere più forti. Tatticamente la Virtus Verona sta giocando sempre con il 3-5-2, è una squadra di gamba, difende bassa e con tanti uomini: non sarà facile sorprenderli", aggiunge Colombo. Luca Di Falco