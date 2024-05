Alma, Dicuonzo dice no

In attesa di capire se sarà Eccellenza, risultato acquisito tragicamente sul campo, oppure serie D, in caso di ripescaggio, è cominciata la lunga attesa dei tifosi del Fano. I nomi dei tecnici a cui sarà affidata la conduzione del club granata, sono ancora un rebus e dipendono proprio dalla categoria che si andrà ad affrontare. Tra gli interpellati nelle ultime ore ci sono stati anche il dirigente fanese Paolo Storoni e il tecnico Giuseppe Dicuonzo: quest’ultimo ha operato nell’Alma prima come allenatore del settore giovanile sotto la presidenza Russo e qualche mese fa anche come responsabile dell’area tecnica. Dicuonzo ha confermato il contatto avvenuto con l’unico proprietario del club granata, pur prendendone per il momento le distanze: "C’è stato uno scambio, è vero – ha spiegato Dicuonzo – per valutare un eventuale rientro, ma al momento posso solo dire che Dicuonzo ha altri obiettivi che lo vedono lontano da Fano".

Per il resto i tifosi hanno visto andarsene in rapidissima successione oltre che tecnici e giocatori, anche gli ultimi dirigenti rimasti come l’avvocato Pierluigi Petritola e Franco Pantaleoni dimessisi negli ultimi giorni. D’altronde lo stesso presidente Guida aveva confermato durante la sua ultima conferenza stampa di venerdì scorso che un minuto dopo la fine del campionato avrebbe fatto decadere tutte le cariche all’interno della società di via Toscanini e così è successo perché, in pratica, la società è rimasta solo con un collaboratore in segreteria e con la consulenza di Marco Minardi che per un particolare sentimento di "affetto" verso i colori granata si è sempre prestato a dare una mano a quanti si sono avvicendati in questi ultimi tempi ai vertici dell’Alma Juventus.Ma ci sono speranze che il club possa essere venduto e in qualche modo possa tornare in mano ad imprenditori locali? In questo momento no, per il semplice fatto che lo stesso Guida ha affermato che la società non si vende, è sua e se la tiene. Il resto sarà deciso nel momento in cui il club saprà a quale campionato andrà a partecipare, anche perché difficilmente tecnici che hanno lavorato in serie D o in C scenderanno in Eccellenza, e viceversa tecnici che conoscono meglio il campionato regionale saranno chiamati per una stagione in categoria superiore. Tutto sospeso dunque. La lunga estate deve ancora cominciare.