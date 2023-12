Alma Juventus. Giunta: sì al campo dei Militari. Stanziati diecimila euro per il club

Nell’ultima riunione di Giunta giovedì scorso, l’Amministrazione comunale ha approvato la proposta dell’Accademia Granata per la riqualificazione, ammodernamento e gestione dell’impianto di via Pisacane, riconoscendone altresì l’interesse pubblico, condizione necessaria per la esternalizzazione della gestione in favore di soggetti privati. Nella delibera di giunta viene preso atto del progetto (previsti 2 campi da calcio di cui uno omologato in erba e l’altro in sintetico, illuminati), del piano economico (spesa di 980mila euro di cui 470mila messi dal Comune di Fano e 510mila a carico dell’Accademia Granata), del periodo di gestione (20 anni), del corrispettivo annuale di gestione (5mila euro) nonché della proposta di tariffario e dell’intesa tra Accademia Granata e Alma Juventus Fano per dare la possibilità a quest’ultima di usufruire degli impianti. Una condizione, questa, che dovrebbe fugare le perplessità manifestate dai tifosi al sindaco Seri riguardo al fatto che non sia direttamente il Fano Calcio a realizzare l’intervento. Inoltre nell’ambito dell’assegnazione di fondi alle prima società dilettantistiche fanesi, la Giunta comunale ha concesso all’Alma Juve Fano un contributo di 10mila euro. Adesso che l’Amministrazione comunale di Fano ha fatto la sua parte, bisognerà vedere se la società granata – in questo caso l’Accademia Granata – manterrà fede alla volontà di procedere alla realizzazione di un centro sportivo che risolverebbe diversi problemi logistici per gli allenamenti sia della prima squadra che delle formazioni giovanili.

Squadra. Oggi ultima seduta del 2023 prima dello "sciogliete le righe" per San Silvestro. I giocatori, per spirito di attaccamento alla maglia, hanno deciso di continuare ad allenarsi agli ordini di mister Cornacchini in attesa di ricevere assicurazioni da parte del presidente Mario Russo circa il pagamento dei rimborsi spese di novembre e dicembre. Ancora a casa Brunetti e Antonioni, mentre per quanto riguarda Koulibaly lo staff medico dovrà valutare le risultanze dell’ecografia per dare il via libera al giocatore. C’è comunque tutta la prima settimana di gennaio per recuperare. Accordo. L’Alma Juventus Fano ha annunciato una partnership con Ksportworld, azienda di Montelabbate, leader mondiale nelle tecnologie di monitoraggio della performance sportiva. Questo sistema consentirà ai giocatori di tenere sotto controllo partite ed allenamenti, confrontandoli con i dati delle altre squadre allo scopo sia di valutare il livello delle proprie sedute e migliorare le prestazioni.