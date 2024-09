Alma, ritorno al passato. Oggi l’esordio in Eccellenza

A distanza di 58 anni, l’Alma Juventus Fano torna oggi al comunale di Fermignano (inizio ore 15, avversario il K-Sport Montecchio) a disputare un campionato di livello regionale. Non succedeva dalla stagione 1966/67, quando i granata si trovarono precipitati in quella che era allora la Promozione Marche. Questa si chiama invece Eccellenza, ma è pur sempre il primo campionato regionale, che si trova un gradino più sotto rispetto alla Serie D, abbandonata dell’Alma la scorsa stagione con una retrocessione ignominiosa, frutto di scelte societarie discutibili che hanno portato a questo disastroso risultato. Espulsa dalla città di Fano dall’amministrazione comunale in quanto considerata società finanziariamente inaffidabile, l’Alma ha trovato casa a Fermignano, dove disputerà le gare casalinghe, a partire da quella odierna contro il Montecchio, che in questo torneo ha tutta l’ambizione di recitare un ruolo di primo piano.

Di fronte si troverà una squadra granata totalmente rinnovata nello staff tecnico e nella rosa dei giocatori, a parte qualche ’sopravvissuto’ dello scorso anno come Allegrucci, Brunetti e Malshi. "È una squadra completamente nuova – ha detto il neoallenatore, Antonio Aniello – fatta da zero, in un arco di tempo molto ristretto, ma nonostante tutte le cose che abbiamo passato non cerchiamo alibi e contro il Montecchio daremo il massimo, poi vedremo". L’organico è molto giovane, con tutti i giocatori nati nel nuovo millennio, a eccezione di quella che è forse la ’stella’ dell’Alma di oggi, il 26enne centravanti Edoardo Tassi, che la maglia granata l’aveva già vestita in Serie C nel campionato 2019/20.

Un gruppo motivato come ci tiene a sottolineare mister Aniello che parla di "sensazioni positive. I ragazzi stanno tutti bene, non abbiamo defezioni a livello fisico, ci manca ancora qualche tesserato, ma siamo sulla strada buona. Nonostante tutte queste vicende extra-calcistiche, ho visto una squadra che è contenta di stare con noi e che recepisce bene le mie idee, per cui si sta formando un bel gruppo". Manca forse ancora qualcosa in qualche reparto, ma come ha assicurato mister Aniello "entro una settimana, massimo dieci giorni, penso che saremo con la rosa definitiva". C’è il fatto che, proprio a causa delle note vicende estive, l’Alma si è potuta allenare a singhiozzo per cui, rispetto agli avversari del Montecchio, ha una settimana in meno di preparazione e appena un’amichevole alle spalle. Ciò non toglie che i granata punteranno a fare bella figura di fronte ai tifosi fanesi pronti a sostenere la squadra e meno la società.